На Плутоне обнаружили туман

Ранее его не замечали.

Миссия НАСА New Horizons (Новые горизонты) позволила рассмотреть Плутон почти во всех подробностях. Но, вдруг оказалось, что это не все, чем может удивить эта карликовая планета.

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Когда ученые просмотрели данные о пролете зонда “Новые горизонты“, они поняли, что у карликовой планеты была особенность, которую они не ожидали: дымка.

“Удивительно, что у Плутона есть этот невероятный слой тумана“, - сказала Бонни Буратти, планетолог из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии во время презентации на 235-м заседании Американского астрономического общества, состоявшемся в Гонолулу.

“Мы говорим о Плутоне как о новом Марсе, но похоже, что он может быть и новым Титаном“, - сказала Буратти.

Титан - самая большая луна Сатурна и, возможно, самая странная. Это связано с тем, что, подобно Земле, объекты Титана, такие как дюны, озера и моря, просто сделаны из совершенно разных веществ, чем их земные эквиваленты. И ученые считают, что в этом странном мире органические молекулы выпадают из плотной атмосферы на поверхность, образуя эти дюны.

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По словам Буратти, теперь, когда они обнаружили туман на Плутоне, ученые пытаются установить, происходит ли подобное явление и на поверхности этой планеты.

“Основное, что мы пытаемся сделать, - это установить связь между дымкой и поверхностью“, - сказала она.

Первый шаг - попытаться выяснить, из чего состоит эта дымка. Для этого Буратти и ее коллега сравнили данные с ледяной луны Тритона Плутона, Титана и Нептуна.

Ученые смогли смоделировать три планеты, чтобы лучше понять их атмосферу, и пришли к выводу, что на всех трех планетах туман состоит из мелких ледяных частиц. Но на Тритоне это водяной лед. На Плутоне красноватый оттенок тумана указывает на органические частицы.

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“Это фабрика для создания органических молекул“, - сказала Буратти. “Тритон ледяной, но Плутон больше похож на Титана“.

Это сравнение интригует само по себе. Но Буратти предположила, что подобное может наблюдаться на других планетах.

“Поскольку это происходит, по крайней мере, на двух объектах в солнечной системе, возможно, подобные дымки могут быть распространены на экзопланетах и ​​даже экзолунах“, - говорит ученая.

Напомним, ранее сообщалось, что на Плутоне нашли дюны из метана.