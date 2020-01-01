Ученые полностью воссоздали одного из самых опасных динозавров

Динозавр жил примерно 157 млн лет назад.

Самый свирепый хищник за всю историю планеты жил в конце Юрского периода на территории современной Америки. Ученые открыли его еще в 1990-х, но полностью описали только сейчас. Хищный динозавр получил имя Allosaurus jimmadseni в честь его первооткрывателя Джима Мэдсена. Он обнаружил один из двух полных скелетов этого хищника.

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Найденный скелет весил более 1800 кг, а длина динозавра составляла 8,8 метров. Динозавр имел массивный гребень на морде, которые простирался от глаз до ноздрей.

Этот подвид аллозавров - Allosaurus jimmadseni - был двухногим, а передние лапы использовал для разрывания своих жертв. В пасти динозавра находилось 80 острых зубов. При этом аллозавр был очень распространен в своей экосистеме.

Останки динозавра были найдены в 1990 году, но полностью восстановить внешний вид удалось только сейчас. Это связано с тем, что кости были впечатаны в скалу, что делало их извлечение очень трудным.

Ученым пришлось использовать динамит, чтобы разбить породу, а потом, при помощи вертолета, валун со скелетом перевезли в отдельную лабораторию, где продолжили извлечение скелета. Но, как оказалось, у скелета не было черепа.

Голову обнаружили отдельно от тела peerj.com

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“Кости радиоактивны, так что найти их можно с помощью счетчика Гейгера“, - объяснил палеонтолог Марк Лоуэн. И, действительно, всего в паре метров от раскопок был найден и череп.

Затем у ученых ушло более 10 лет на доказательство того, что был открыт именно новый вид аллозавров.

Напомним, ранее сообщалось, что найден мини-динозавр с клювом попугая и иглами дикобраза.