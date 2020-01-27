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Наша планета может прокормить только 3,4 миллиарда человек

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Если не поменять нынешнюю продовольственную систему, мы обречены.
Нам нужно поменять всю систему питания
Нам нужно поменять всю систему питания
theconversation.com

Сейчас мы можем прокормить только 3,4 миллиарда человек, не нарушая ключевых планетарных границ. Об этом говорится в анализе глобальной системы земледелия. Тем не менее, реорганизация ферм, вместе с некоторыми изменениями в рационе человека, позволила бы прокормить 10 миллиардов человек, предполагает анализ.

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"Мы не должны идти дальше в направлении производства продуктов питания в ущерб окружающей среде", - говорит Дитер Гертен из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии, автор исследования.

В 2009 году исследователи определили девять так называемых планетарных границ: пределы, которые мы не должны превышать, если мы хотим поддерживать системы жизнеобеспечения Земли. Команда Гертена рассмотрела четыре границы, которые имеют отношение к сельскому хозяйству: не использовать слишком много азота, что приводит к образованию мертвых зон в озерах и океанах; не брать слишком много пресной воды из рек; не вырубать слишком много леса; и поддержание биоразнообразия.

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Команда пришла к выводу, что сегодня половина производства продуктов питания нарушает эти ограничения. Тем не менее, этот анализ также первым дает представление о том, где географически эти пределы нарушаются. 

Одно большое предостережение заключается в том, что команда предполагает, что планета не прогреется более чем на 1,5 ° C. Будущие исследования будут рассматривать последствия потепления за пределами этих данных, говорит Гертен. С другой стороны, команда предполагает, что мир полагается только на существующие технологии, а не на новые подходы, такие как редактирование генома и использование электричества от солнечных батарей для выращивания пищи.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали дату гибели человечества.

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Теги: питание, экология, человечество
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  27.01.2020, 14:17
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АК-74
Мы можем просто уменьшить количество ртов. Россияне не должны жить, я не вижу в них надобности...
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