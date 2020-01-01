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Астроном: Астероид Бенну может столкнуться с Землей

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Вероятность столкновения с Землей возможна с 2175 по 2200 годы.
Астероид Бенну может врезаться в Землю
Астероид Бенну может врезаться в Землю
NASA

Астероид Бенну, который активно изучается NASA, имеет шанс столкнуться с Землей, уничтожив все живое. Такой прогноз дал астроном-планетолог из института SETI Майкл Буш.

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Сейчас к астероиду послан корабль Osiris Rex, который должен собрать образцы космического тела и вернуться на Землю к 2023 году.

Майкл Буш считает, что вероятность столкновения с Землей существует, и это может произойти между 2175 и 2200 годами. Вероятность высчитывается от так называемого эффекта Ярковского.

Эффект Ярковского — это когда небесное тело может поменять орбиту под воздействием Солнца или других небесных тел, либо из-за выброса газов. Если орбита астероида изменится достаточно сильно, есть вероятность столкновения с Землей. Астроном утверждает, что такая вероятность составляет 1 к 27 000. 

 

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Теги: астероид, астероид Бенну, NASA, астрономия
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