Таинственные частицы в Антарктиде ломают современную физику

Стандартная модель теперь находится под вопросом.

Наша модель физики элементарных частиц и так лопалась по швам из-за разных наблюдаемых явлений. А теперь ее вообще могут пересмотреть из-за серии странных событий в Антарктике.

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Смерть этой господствующей физической парадигмы, Стандартной Модели, предсказывалась десятилетиями. Странные результаты лабораторных экспериментов свидетельствуют о вспышках новых видов нейтрино за пределами трех, описанных в Стандартной модели. И Вселенная кажется наполненной темной материей, которую никакая частица в Стандартной Модели не может объяснить.

В новой статье группа физиков, работающих над проектом IceCube в Антарктике, поставила под сомнение одно из последних оставшихся объяснений Стандартной модели для этих частиц: космические ускорители, скрывающиеся в космосе, запускают интенсивные нейтринные пучки к Земле. Собрание сверхактивных нейтринных источников могло бы выбросить к Земле достаточно нейтрино, чтобы мы могли обнаружить частицы, вылетающие из южной оконечности нашей планеты. Но исследователи IceCube не нашли никаких доказательств таких пролетов сквозь Землю, что говорит о том, что для объяснения загадочных частиц необходима новая физика.

Нейтрино - самые слабые частицы, о которых мы знаем; их трудно обнаружить и они почти безмассовые. Они проходят через нашу планету все время - в основном от Солнца и редко, если вообще когда-либо, сталкиваются с протонами, нейтронами и электронами.

Но нейтрино сверхвысоких энергий из дальнего космоса отличаются от своих низкоэнергетических родственников. Вероятность того, что нейтрино сверхвысоких энергий пробьется через Землю в целости и сохранности настолько мала, что ученые даже не ожидают их обнаружить.

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Исследования показали несколько событий, которые не могли быть согласованы со стандартной моделью.

Датчики ANITA и IceCube детектируовали частицы нейтрино, при этом использовали разные методы. IceCube ищет вспышки, вызванные столкновениями нейтрино. А ANITA на воздушном шаре ищет каскад ливня, идущего с земли после того, как нейтрино, пересекая планету, сталкиваются с чем-то во льду.

Следы трех тау-нейтрино, которые зафиксировали детекторы ANITA, указывали на то, что они попали в антарктические льды не из атмосферы, а из недр планеты.

Исследователи не знают, что будет дальше. Ни ANITA, ни IceCube не являются идеальным детектором для последующих поисков подобных нейтрино. В настоящее время многие возможности, по-видимому, соответствуют ограниченным данным, включая четвертый вид "стерильных" нейтрино за пределами Стандартной модели и ряд теоретических типов темной материи. Любое из этих объяснений было бы революционным. Но ни одно из них еще не получило одобрения.

Напомним, ранее сообщалось, что нейтрино изменили структуру космической паутины.