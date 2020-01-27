Найдена самая негостеприимная планета

Даже молекулы в ее атмосфере рвутся в клочья.

Массивные газовые гиганты, называемые "горячими Юпитерами" - планеты, которые вращаются слишком близко к своим звездам, чтобы поддерживать жизнь. Новые наблюдения показывают, что самые горячие из них склонны к таким масштабным разрушениям, что разрывают молекулы, составляющие его атмосферу.

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Найденная планета KELT-9b - это очень горячий Юпитер, одна из нескольких разновидностей экзопланет. Она весит почти в три раза больше нашего Юпитера и вращается вокруг звезды на расстоянии около 670 световых лет. С температурой поверхности 4300 градусов по Цельсию - более горячей, чем некоторые звезды - эта планета самая горячая из всех найденных на сегодняшний день.

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Теперь команда астрономов, использующая космический телескоп НАСА Spitzer, обнаружила доказательства того, что высокая температура слишком велика даже для того, чтобы молекулы оставались целыми. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне KELT-9b, неспособные переформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекают на ночную сторону планеты.

Хотя и на другой стороне все еще очень жарко, легкого охлаждения достаточно, чтобы позволить молекулам газообразного водорода преобразоваться, то есть до тех пор, пока они не вернутся на дневную сторону, где они снова разорвутся на части.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Солнечной системы нашли пригодную для жизни планету.