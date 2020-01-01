Звезда Бетельгейзе может скрывать темный секрет

Новая модель предполагает, что звезда Бетельгейзе совершила акт каннибализма.

Гигантская красная звезда Бетельгейзе, возможно, таит в себе ужасную тайну своего прошлого. Новая модель утверждает, что она была двумя звездами, пока более крупная звезда не съела своего меньшего спутника. И это могло бы объяснить некоторые из специфических свойств Бетельгейзе.

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По данным Национальной радиоастрономической обсерватории, Бетельгейзе - звезда диаметром 965 миллионов километров. Это если бы наше Солнце достигала бы орбиты Марса. На относительно близком расстоянии в 520 световых лет от Земли Бетельгейзе также является одной из немногих звезд, особенности поверхности которых можно определить с помощью телескопов.

Внимательно наблюдая за поверхностью Бетельгейзе, разные исследователи подсчитали, что скорость вращения звезды составляет где-то между 17 700–53 000 км / ч, сказал астроном Манос Чатзопулос из Университета штата Луизиана в Батон-Руж на 235-м заседании Американского астрономического общества.

Это удивительно, потому что, поскольку звезда стареет и вступает в фазу красного гиганта своей жизни, как это делает Бетельгейзе, звезда расширяется, и ее вращение обычно замедляется, подобно тому, как фигуристка вытягивает руки, чтобы замедлить вращение, сказал Чатзопулос.

Бетельгейзе также является бегущей звездой, что означает, что объект движется с невероятной скоростью, в случае Бетельгейзе - 108 000 км / ч относительно фоновых звезд в Млечном Пути, добавил он.

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"Для такой звезды, которую все знают и любят, никто не пытался объяснить комбинацию этих двух вещей", - сказал Хатзопулос, ссылаясь на его странную скорость вращения и скорость. "Итак, как вы соединили эти два факта?"

Подсказка может прийти оттуда, где, как полагают, родилась Бетельгейзе - звездной области, известной как ассоциация Orion OB1a. Вместе с коллегами Чатзопулос предположил, что гравитационные взаимодействия со многими звездами в этом регионе могли отбросить Бетельгейзе с высокой скоростью миллионы лет назад, объясняя сверхскорость звезды.

Исследователи полагали, что у Бетельгейзе, возможно, также был меньший спутник, которого выбросило вместе с ней. По мере того как Бетельгейзе старела и расширялась, она могла поглотить своего партнера, который бы всколыхнул внешние слои Бетельгейзе и увеличил скорость вращения.

Он и его сотрудники управляли сложными компьютерными моделями звездной эволюции, включающими все эти идеи. Результаты, которые лучше всего соответствуют наблюдаемым особенностям Бетельгейзе, показали, что однажды это были две отдельные звезды, одна с массой в 16 раз больше Солнца, а другая с массой в четыре раза больше Солнца. Исследователи готовятся представить свои исследования в Астрофизический журнал.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Бетельгейзе на пороге грандиозного взрыва.