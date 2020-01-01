Неандертальцы покоряли вулканы сразу после извержения

Следы древних людей обнаружены на склоне вулкана.

Ряд сохранившихся следов предполагает, что древние люди часто взбирались на крутые склоны действующего вулкана даже после крупного извержения. Вулкан, возможно, был важным местом для них.

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Личность гомининов не определена, но, возможно, они были неандертальцами.

Следы можно найти на вулкане Роккамонфина на юге Италии, который потух почти 50 тысяч лет назад. Местные жители называли их "следами дьявола", потому что только сверхъестественное существо могло пройти такой опасный путь.

Для чего им нужно было забираться по еще мягкой лаве - непонятно.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы вымерли без помощи людей.