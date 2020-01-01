Найдена самая далекая и умирающая галактика

Она сформировалась спустя 1,5 млрд лет после Большого взрыва.

Галактика, которая находится в стадии умирания, была обнаружена в 12 млрд. световых лет от нас. Нашли ее ученые из Института Нильса Бора и Национальной астрономической обсерватории Японии.

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Галактика имеет более триллиона звезд, что больше, чем в Млечном Пути. Но она намного моложе нашей галактики.

Ее открытие позволило узнать, что "ядра" галактик были сформированы через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это на миллиард лет раньше, чем считалось ранее.

Мертвые галактики, в которых не появляются новые звезды, намного темнее, потому их труднее обнаружить. А умирающие галактики, как найденная, еще имеет много звезд, но она не такая яркая, как галактики со звездообразованием.

Открытие позволит дополнить знания о Вселенной и пересмотрит данные о возрасте галактик.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая тяжелая экзопланета.