Первая полностью женская марсианская команда "вернулась" на Землю

Завершилась имитация пребывания на Марсе.

Астронавты-женщины “вернулись на Землю“, выполнив двухнедельную миссию в фиктивной среде обитания Марса на большом острове Гавайи.

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Шесть ученых находились на “марсианской базе“, которая находится на удаленном склоне вулкана Мауна-Лоа. Эксперимент начался 4 января, а 18 января около 16:00 по местному времени они вышли из среды обитания через воздушный шлюз, завершив имитацию.

Эта миссия, известная как “Сенсерия I“, является первой миссией, состоящей исключительно из женщин, и первой миссией, которая состоится в рамках проекта “Сенсория“, более масштабной инициативы, которая будет включать серию миссий, которые будут возглавляться женщинами.

“Несмотря на то, что в будущих миссиях Сенсории также будут принимать участие исследователи-мужчины, мы считаем, что женщины должны быть в центре нашего общего видения космических исследований, что женщинам должна быть предоставлена ​​платформа для профессионального развития, возможностей для исследований и обучения“, - заявила биоинженер Дж.Дж. Гастингс, командир Сенсория I и генеральный директор Analogs LLC.

Марсианский купол space.com

Выход из среды обитания HI-SEAS после двух недель на “Марсе“ был “на самом деле немного сюрреалистичным“, - сказал Гастингс после завершения миссии. “Хотя мы едва прошли 100 километров от того места, где мы сейчас находимся, это похоже на совершенно другой мир“.

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По словам Гастингс, успешное завершение первой миссии Сенсория поможет проинформировать о будущем программы и будущих миссиях.

Основной целью программы является подключение и поддержка женщин в космическом секторе для создания и поддержки их профессионального развития. Как объяснила Гастингс, миссия не только предоставила возможность этим шести исследователям выполнить важные исследовательские задачи, но также позволила им соединиться и “выйти с более широкими взглядами на то, как работать вместе и действительно преобразовать космический сектор“.

В течение последних двух недель эти шесть исследователей (Гастингс, Эрин Бонилла, Адриана Блахович, Макиа Юстис, Сиан Проктор и Марая Хоффман) занимались чисткой “марсианских“ поверхностей и осуществляли генетическое секвенирование на месте, сбраживая продукты, исследуя новые технологии, иллюстрируя разработку новых невербальных методов общения, работая с устойчивыми гидрогелями, исследуя критическую саморефлексию в космической среде и многое другое.

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Шесть исследователей происходят из разных слоев общества. Они все принесли широкий спектр различных исследовательских проектов и исследований в лабораторию и вместе работали над исследованиями, помогая друг другу.

Проект Сенсория, в дополнение к явному включению и поддержке женщин в этих аналогичных миссиях, также направлен на вовлечение и повышение квалификации молодых женщин посредством образовательных программ и сотрудничества.

Сразу же после выхода экипажа Сенсории I, новая группа исследователей из Европейского космического агентства вошла в купол для новой миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что вышедшие в космос женщины хотят покорить Луну.