Наши предубеждения не дают найти нам инопланетян

Скорей всего, наши теории о поиске инопланетной жизни неверны .

Если бы мы обнаружили доказательства инопланетной жизни, смоли ли бы мы осознать это? Жизнь на других планетах может настолько отличаться от того, к чему мы привыкли, что мы можем не распознать никаких биологических сигнатур, которые она производит.

В последние годы произошли изменения в наших теориях о том, что считать биосигнатурой и какие планеты могут быть пригодными для обитания, и дальнейшие изменения неизбежны. Но лучшее, что мы действительно можем сделать, это интерпретировать данные, которые мы имеем, с нашей текущей теорией поиска, а не с какой-то будущей идеей, которой у нас еще не было.

Читай также: Подсчитана вероятность найти инопланетян

Это большая проблема для тех, кто занимается поиском внеземной жизни. Как сказал Скотт Гауди из Консультативного совета НАСА: "В одном я совершенно уверен; теперь, проведя более 20 лет в этой области поиска экзопланет… ожидаю неожиданного".

Но действительно ли можно "ожидать неожиданного"? Много прорывов происходит случайно: от открытия пенициллина до открытия космического микроволнового фонового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Они часто отражают степень удачи со стороны исследователей. Когда дело доходит до инопланетной жизни, достаточно ли для ученых предположить, что "мы узнаем их, когда увидим"?

Многие результаты говорят нам о том, что ожидать неожиданного чрезвычайно сложно. "Мы часто пропускаем то, чего не ожидаем увидеть" , - считает когнитивный психолог Дэниэл Саймонс, известный своей работой по невнимательной слепоте . Его эксперименты показали, как люди могут пропустить гориллу, стучащую в грудь перед их глазами. Подобные эксперименты также показывают, насколько мы слепы к нестандартным игральным картам, таким как чёрная четверка червей. В первом случае мы пропускаем гориллу, если наше внимание достаточно занято. В последнем случае мы пропускаем аномалию, потому что у нас сильные априорные ожидания.

Есть также много соответствующих примеров в истории науки. Философы описывают этот феномен как "теория, нагруженная наблюдением". То, что мы замечаем, иногда довольно сильно зависит от наших теорий, концепций, базовых убеждений и предыдущих ожиданий. Более того, то, что мы считаем значительным, может быть предвзятым.

Например, когда ученые впервые обнаружили доказательства низкого содержания озона в атмосфере над Антарктидой, они первоначально отклонили его как недостоверные данные. Без предварительной теоретической причины ожидать дыру, ученые заранее исключили это. К счастью, они были настроены на двойную проверку, и открытие было сделано.

Читай также: Инопланетяне уже могли посещать Землю - ученый

Может ли подобное случиться в поисках внеземной жизни? Ученые, изучающие планеты в других солнечных системах (экзопланеты), поражены обилием возможных целей наблюдения, конкурирующих за их внимание. За последние 10 лет ученые выявили более 3650 планет - более одной в день. И с такими миссиями, как охотник за экзопланетами НАСА TESS, эта тенденция будет продолжаться.

Каждая новая экзопланета богата физической и химической сложностью. Слишком легко представить себе случай, когда ученые не перепроверяют цель, которая помечена как "не имеющая значения", но чье большое значение будет признано при более тщательном анализе или с использованием нестандартного теоретического подхода.

Однако не стоит преувеличивать теоретическую загруженность наблюдений. В иллюзии Мюллера-Лайера линия, оканчивающаяся наконечниками стрел, указывающими наружу, кажется короче, чем одинаково длинная линия со стрелками, направленными внутрь.

Иллюзия со стрелками theconversation.com

Тем не менее, даже когда мы точно знаем, что эти две строки имеют одинаковую длину, наше восприятие остается неизменным и иллюзия остается. Точно так же ученый с острыми глазами может заметить что-то в данных, даже если теория говорит, что в низ ничего нет. И если только один ученый увидит что-то важное, довольно скоро каждый ученый в этой области узнает об этом.

В поисках внеземной жизни ученые должны быть абсолютно непредубежденными. А это означает определенное количество исследований неосновных идей и методов. Примеры из прошлого науки показывают, что неосновные идеи иногда могут сильно сдерживаться. Космические агентства, такие как НАСА, должны извлекать уроки из таких случаев, если они действительно верят, что в поисках инопланетной жизни мы должны "ожидать неожиданного".

Напомним, ранее сообщалось, что инопланетяне выйдут на контакт к 2040 году.