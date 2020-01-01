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Человек не был первым в уничтожении животных

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Еще миллионы лет назад происходило вымирание видов .
Предки человека воровали пищу у хищников
Предки человека воровали пищу у хищников
rt.com

Негативное влияние человечества на биоразнообразие, конечно, существует. Но подобное уже происходило. Работа ученых, опубликованная в журнале Ecology Letters, доказывает, что еще миллионы лет назад были вымирания видов из-за деятельности других существ.

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"Вымирания видов, которые мы отслеживаем по ископаемым окаменелостям, обычно объясняют климатическими причинами. Но подобные изменения на африканском континенте за последние несколько миллионов лет были очень незначительными, и перемена климата явно не была главной причиной вымираний", - пишет Серен Фарбю из Гетеборгского университета. "Наша работа показывает, что наиболее адекватное объяснение вымираний африканских хищников — конкуренция за пищу с нашими предками". 

В Восточной Африке уже происходило вымирание крупных хищников. Это событие произошло около четырех миллионов лет назад, когда предки современного человека использовали тактику клептопаразитизма. У хищников просто воровали убитую добычу. Такое поведение свойственно сейчас львам, которые воруют свежеубитых жертв у гепардов. Потому хищники даже выработали тактику сохранения пищи. Леопарды затаскивают свою добычу на дерево, а львы охраняют пищу всем прайдом.

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"Сегодня человек влияет на окружающую среду гораздо сильнее, чем когда-либо. Но это вовсе не значит, что раньше мы жили в полной гармонии с природой. Мы и наши предки научились монополизировать ресурсы много миллионов лет назад, но только теперь мы можем это понять и изменить наше поведение. Тот, кто силен, должен быть добрым", — заключает Фарбю.

Напомним, ранее сообщалось, что человечество обвинили в уничтожении четверти сухопутных позвоночных.

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Теги: хищники, предки человека, вымирание.
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