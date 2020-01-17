Все равно много: В Китае подсчитали всех жителей

Население Китая составляет 1,4 млрд человек.

Такие данные опубликовало Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

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В прошлом году население Поднебесной выросло на 4,67 млн человек. Всего же в Китае проживают 715 млн 270 тыс. мужчин и 684 млн. 780 тыс. женщин. Больше всего человек живет в городах - 848,43 млн человек. Это 60,6% от общего числа жителей страны.

Между тем, статистика показывает, что в прошлом году снизилось число жителей трудоспособного возраста. Т.е. процесс естественного старения населения увеличился. Если в 2018 году в стране число жителей от 16 до 59 лет составляло 897,3 млн человек, то есть, 64,3% всего населения, то в этом году - 896,4 млн человек, или 64% населения.

Также в 2018 году жителей старше 60 лет было 259,5 млн человек — 17,9%, а в 2019-м - 253,88 млн человек, то есть, 18,1% всего населения.

И, судя по этой переписи, Китай скоро может потерять звание самой населенной страны. Сейчас в Индии проживает 1.3 млрд. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае вводят распознавание людей по венам на руках.