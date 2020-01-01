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Возле ближайшей к Солнцу звезде может быть еще одна планета

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Точнее, она может быть спутником планеты.
Проксима Центавра в представлении художника
Проксима Центавра в представлении художника
NASA

В августе 2016 года астрономы объявили, что экзопланета размером примерно с Землю вращается возле ближайшей к Солнцу звезде - красного карлика Проксима Центавра, который находится всего в 4,2 световых года от нас.

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Эта планета, называемая Проксима b, вращается в «обитаемой зоне» Проксимы Центавра, где жидкая вода может быть устойчивой на поверхности планеты. Таким образом, есть шанс, что жизнь, какой мы ее знаем, могла зародиться в следующей солнечной системе от нас. Однако, насколько хорош этот шанс, остается предметом серьезных споров. Например, Проксима b приливно привязана к своей звездой, что означает, что у нее жаркий день и холодная ночь. А красные карлики - очень активные звезды, чьи мощные вспышки возможно, давно лишили планету атмосферы.

Первооткрыватели Proxima b проанализировали данные «радиальной скорости», собранные за несколько лет с помощью приборов, называемых HARPS (высокоточный радиальный планетный поисковый прибор) и UVES (ультрафиолетовый и визуальный эшелл-спектрограф), которые установлены на телескопах, управляемых Европейской южной обсерваторией (ESO) в Чили. Ученые заметили, что Проксима Центавра слегка реагирует на действие силы тяжести орбитальной планеты: Проксима b.

Команда, возглавляемая Гиллемом Англада-Эскуде из Лондонского университета королевы Марии, не видела никаких признаков того, что другие планеты вращались вокруг красного карлика, но они не могли исключить эту возможность. И теперь новое исследование сообщает, что у ближайшей к Земле экзопланеты действительно может быть спутник.

Команда обнаружила тип циклического изменения в свете Проксимы Центавра и определила, что это не связано с движениями планеты Проксима b.

Это предполагало присутствие другой планеты, но это может быть связано и с активностью самой звезды. 

Теперь подтвердить или опровергнуть существование спутника должен космический телескоп Gaia.

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе нашли новую карликовую планету.

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Теги: Солнечная система, звезда, проксима Центавра
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