Возле ближайшей к Солнцу звезде может быть еще одна планета
В августе 2016 года астрономы объявили, что экзопланета размером примерно с Землю вращается возле ближайшей к Солнцу звезде - красного карлика Проксима Центавра, который находится всего в 4,2 световых года от нас.
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Эта планета, называемая Проксима b, вращается в «обитаемой зоне» Проксимы Центавра, где жидкая вода может быть устойчивой на поверхности планеты. Таким образом, есть шанс, что жизнь, какой мы ее знаем, могла зародиться в следующей солнечной системе от нас. Однако, насколько хорош этот шанс, остается предметом серьезных споров. Например, Проксима b приливно привязана к своей звездой, что означает, что у нее жаркий день и холодная ночь. А красные карлики - очень активные звезды, чьи мощные вспышки возможно, давно лишили планету атмосферы.
Первооткрыватели Proxima b проанализировали данные «радиальной скорости», собранные за несколько лет с помощью приборов, называемых HARPS (высокоточный радиальный планетный поисковый прибор) и UVES (ультрафиолетовый и визуальный эшелл-спектрограф), которые установлены на телескопах, управляемых Европейской южной обсерваторией (ESO) в Чили. Ученые заметили, что Проксима Центавра слегка реагирует на действие силы тяжести орбитальной планеты: Проксима b.
Команда, возглавляемая Гиллемом Англада-Эскуде из Лондонского университета королевы Марии, не видела никаких признаков того, что другие планеты вращались вокруг красного карлика, но они не могли исключить эту возможность. И теперь новое исследование сообщает, что у ближайшей к Земле экзопланеты действительно может быть спутник.
Команда обнаружила тип циклического изменения в свете Проксимы Центавра и определила, что это не связано с движениями планеты Проксима b.
Это предполагало присутствие другой планеты, но это может быть связано и с активностью самой звезды.
Теперь подтвердить или опровергнуть существование спутника должен космический телескоп Gaia.
Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе нашли новую карликовую планету.
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