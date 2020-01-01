Черная дыра в центре галактики создает новый странный вид звезд

Астрономы говорят, что черная дыра в центре нашей галактики деформируется и объединяет звезды в странный объект нового типа.

Как и большинство крупных галактик, Млечный Путь имеет сверхмассивную черную дыру в центре. Сверхмассивная черная дыра нашей галактики, называемая Стрелец A * (или Sgr A *), постоянно тянет звезды, пыль и другие вещества внутрь, образуя звездную структуру в 1 миллиард раз плотнее, чем наша часть галактики.

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Иногда звездам, ближайшим к черной дыре, приходится конкурировать за пространство, а иногда, согласно новому исследованию, это соревнование становится странным и жестоким.

В новом исследовании, опубликованном 15 января в журнале Nature, астрономы описывают шесть таинственных объектов, кружащихся вокруг центральной черной дыры нашей галактики. По мнению авторов, эти аномальные объекты (от G1 до G6) выглядят как продолговатые пузырьки газа, в несколько раз более массивные, чем Земля. Однако они ведут себя как маленькие звезды, способные проходить опасно близко к краю черной дыры, не разрываясь в клочья.

Являются ли они просто газом, или они звезды? По мнению авторов исследования, капли могут быть странным гибридом обоих. Основываясь на формах, орбитах и ​​взаимодействиях шести объектов с Sgr A *, исследователи предполагают, что каждый объект G представляет собой пару двойных звезд (две звезды, которые вращаются вокруг друг друга), которые были разбиты гравитацией черной дыры миллионы лет назад и до сих пор теряют облака газа и пыли.

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"Черные дыры могут быть причиной слияния двойных звезд", - говорится в заявлении соавтора исследования Андреа Гез, профессора астрофизики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. "Возможно, что многие звезды, которые мы наблюдаем и не понимаем, могут быть конечным продуктом [этих] слияний".

Первые два объекта G были обнаружены в 2005 и 2012 годах соответственно. Поскольку два объекта следовали по поразительно схожей орбите вокруг Sgr A *, некоторые астрономы интерпретировали их как пучки газа, оторванные от мертвой звезды, или как скопившиеся «узлы» в непрерывном кольце газа, закрученного вокруг дыры.

Первая большая подсказка о том, что происходит что-то еще, появилась в 2014 году, когда капля под названием G2 оказалась в нескольких сотнях астрономических единиц (в несколько сотен раз превышающих среднее расстояние между Землей и Солнцем) горизонта событий черной дыры. Астрономы предсказали, что если бы G2 был просто облаком газа, он был бы разорван на куски интенсивной гравитацией. Но этот шарик выжил, хотя и немного искажен.

Через несколько лет после встречи G2 снова стал более компактным. Все это говорит о том, что нечто гравитационно мощное удерживает шарик вместе, а это означает, что, скорее всего, это какая-то звезда, писали авторы.

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования потратили несколько лет, изучая центр галактики в обсерватории WM Keck на Гавайях, в поисках потенциальных объектов G-типа. Команда определила четыре новых капли, которые отвечают всем требованиям, каждая из которых идет по совершенно иному орбитальному пути вокруг Sgr A *, но показывает характеристики, аналогичные G1 и G2. Исследователи говорят, что новые объекты в большинстве случаев выглядят как компактные газовые облака, но когда их орбиты (в диапазоне от 100 до 1000 лет) приближают их к черной дыре, они становятся деформированными и вытянутыми, как и G2.

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Поскольку каждый объект движется по уникальной орбите, теория о том, что все эти пузырьки представляют собой узлы газа, движущиеся вокруг дыры, не подтверждается. Авторы пишут, что наиболее вероятное объяснение состоит в том, что капли G - это продукты двойных звезд, которые были поглощены гравитацией черной дыры.

Авторы пишут, что число наблюдаемых объектов G-типа соответствует ожидаемому проценту двойных звезд в центре галактики. Кроме того, поскольку для слияния звезд требуется около 1 миллиона лет, возможно, объекты родились во время последнего известного события звездообразования вблизи Сгр А *, которое произошло около 5 миллионов лет назад.

В то время как объяснение кажется подходящим, исследователи не могут быть уверены, пока они не обнаружат и не изучат больше двойных звезд, которые, кажется, были образованы черной дырой. Может потребоваться еще восемь лет, чтобы найти их - авторы исследования сказали, что у них уже есть несколько кандидатов, которых они будут продолжать наблюдать.

Напомним, ранее сообщалось, что из центра Млечного пути вылетела звезда.