Солнце проснулось: Начался новый цикл активности вспышек

Новый 11-летний цикл начался с двух вспышек на Солнце.

Два новых пятна на Солнце завершили длительный период относительного затишья на поверхности нашей звезды, что ознаменовало начало нового 11-летнего цикла активности солнечных пятен. Это приведет к смене космической погоды, нарушениям связи и сбоям электросети.

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Два новых пятна, обозначенные как NOAA 2753 и 2754, были замечены 24 декабря Обсерваторией солнечной динамики NASA - спутником, который контролирует внешнюю и внутреннюю часть Солнца с геосинхронной орбиты на высоте более 35 000 км над Землей.

Это первые значительные пятна, наблюдаемые с ноября 2019 года, и указывают на начало нового цикла солнечных пятен - известного как Солнечный цикл 25 или SC25 - который, как ожидается, достигнет нового пика магнитной активности примерно через пять лет.

Первые пятна нового цикла NASA

Видимые солнечные пятна вызваны магнитными возмущениями на Солнце, которые смещают его яркий внешний слой и показывают более холодные (и более темные) внутренние слои, обычно в течение нескольких дней, но иногда в течение нескольких недель. Они могут различаться по размеру, но, как правило, огромны - часто намного больше, чем вся Земля.

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"Солнце было тихим с 14 ноября до 23 декабря", - говорит Ян Янссенс, специалист по коммуникациям в Солнечно-земном центре передового опыта в Брюсселе, Бельгия, который координирует исследования Солнца. "Этот 40-дневный отрезок тихих дней - самый длинный за последние 20 лет", - сказал он в интервью Live Science.

Такие длительные периоды без солнечных пятен обычно происходят во время так называемого "солнечного минимума" - времени наименьшей активности солнечных пятен между двумя солнечными циклами.

По данным NASA, 11-летние циклы солнечных пятен вызваны вращением Солнца. Поскольку звезда делает полный оборот примерно за 27 дней, ее материя действует как жидкость, так что экватор вращается гораздо быстрее, чем его полюса.

Это заставляет мощные магнитные поля Солнца становиться все более "запутанными", а его солнечные пятна и другие магнитные активности более сильными, пока вся звезда не изменит свою магнитную полярность. Это немного похоже на то, если бы Земля меняла свои северный и южный магнитные полюса каждые несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце резко исчезли все пятна.