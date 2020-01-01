Последствия землетрясений оказались видны из космоса

Серия землетрясений, потрясших Пуэрто-Рико недавно, оставила следы, видимые даже из космоса.

На этой карте показаны наземные изменения после землетрясения магнитудой 6,4 space.com

Около 2000 землетрясений потрясли Пуэрто-Рико с конца декабря, причем самое сильное землетрясение силой 6,4 балла, которое произошло 7 января, сосредоточено недалеко от юго-западного побережья острова. Это самое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико за столетие, в результате которого погиб, по меньшей мере, один человек, было повреждено около 600 зданий и нанесен ущерб не менее 110 миллионов долларов, сообщает Reuters.

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Серия землетрясений также изменила рельеф территории Пуэрто-Рико, определили исследователи, изучающие изображения, полученные с помощью спутника Европейского космического агентства Copernicus Sentinel-1A.

"Ученые выяснили, что наибольшее смещение в зоне пролета спутника произошло к западу от города Понсе, недалеко от морского эпицентра землетрясения", - сообщили представители НАСА.

"Там было зафиксировано до 14 сантиметров изменений грунта", - добавили они. "Земля, казалось, сместилась вниз и немного на запад".

Как это обычно происходит после стихийных бедствий, НАСА предоставляет свои данные и научную экспертизу для помощи в мерах реагирования и восстановления в Пуэрто-Рико.

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"На портале картирования стихийных бедствий НАСА была создана веб-страница для предоставления соответствующих продуктов данных геолокации", - добавили официальные лица. "Карта содержит измененные данные Copernicus Sentinel, обработанные ESA и проанализированные учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА, и данные о местоположении землетрясений из Геологической службы США (USGS)".

USGS предоставляет регулярные обновления о землетрясениях в Пуэрто-Рико, включая прогнозы афтершоков.

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение в Калифорнии испортило прогнозы сейсмологов.