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Последствия землетрясений оказались видны из космоса

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Серия землетрясений, потрясших Пуэрто-Рико недавно, оставила следы, видимые даже из космоса.
На этой карте показаны наземные изменения после землетрясения магнитудой 6,4
На этой карте показаны наземные изменения после землетрясения магнитудой 6,4
space.com

Около 2000 землетрясений потрясли Пуэрто-Рико с конца декабря, причем самое сильное землетрясение силой 6,4 балла, которое произошло 7 января, сосредоточено недалеко от юго-западного побережья острова. Это самое сильное землетрясение в Пуэрто-Рико за столетие, в результате которого погиб, по меньшей мере, один человек, было повреждено около 600 зданий и нанесен ущерб не менее 110 миллионов долларов, сообщает Reuters.

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Серия землетрясений также изменила рельеф территории Пуэрто-Рико, определили исследователи, изучающие изображения, полученные с помощью спутника Европейского космического агентства Copernicus Sentinel-1A.

"Ученые выяснили, что наибольшее смещение в зоне пролета спутника произошло к западу от города Понсе, недалеко от морского эпицентра землетрясения", - сообщили представители НАСА.

"Там было зафиксировано до 14 сантиметров изменений грунта", - добавили они. "Земля, казалось, сместилась вниз и немного на запад".

Как это обычно происходит после стихийных бедствий, НАСА предоставляет свои данные и научную экспертизу для помощи в мерах реагирования и восстановления в Пуэрто-Рико.

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"На портале картирования стихийных бедствий НАСА была создана веб-страница для предоставления соответствующих продуктов данных геолокации", - добавили официальные лица. "Карта содержит измененные данные Copernicus Sentinel, обработанные ESA и проанализированные учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА, и данные о местоположении землетрясений из Геологической службы США (USGS)".

USGS предоставляет регулярные обновления о землетрясениях в Пуэрто-Рико, включая прогнозы афтершоков. 

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение в Калифорнии испортило прогнозы сейсмологов.

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Теги: землетрясение, NASA, Пуэрто-Рико
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