Вместо снега трава: Глобальное потепление добралось до Эвереста

Новые исследования показывают, что растительность в районе Эвереста и в Гималаях увеличивается.

Вид на хребет Нупцзе-Лхоцзе снизу Ама-Даблам на высоте 4900 м с типичным субнавальными растениями phys.org

Ученые использовали спутниковые данные для измерения протяженности субнивальной растительности - растений, растущих между лесной линией и снежной линией - в этой обширной области.

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Используя данные за период с 1993 по 2018 год, полученные со спутников НАСА Landsat, исследователи из Университета Эксетера обнаружили небольшое, но значительное увеличение растительного покрова субнивалов в четырех районах по высоте с 4150-6000 метров над уровнем моря.

Результаты варьировались на разных высотах и ​​в разных местах, причем самая сильная тенденция - увеличение растительного покрова в зоне 5000–5500 м.

Вокруг горы Эверест команда обнаружила значительное увеличение растительности во всех четырех высотах. Условия в верхней части этого диапазона высоты, как правило, считаются близкими к пределу, где растения могут расти.

Хотя в исследовании не рассматриваются причины изменений, полученные данные согласуются с моделированием, которое показывает снижение "областей с ограниченной температурой" (где температуры слишком низкие для роста растений) в гималайском регионе из-за глобального потепления.

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Другие исследования показали, что гималайские экосистемы очень уязвимы к климатическим изменениям растительности.

"Было проведено большое количество исследований по таянию льда в Гималаях, в том числе исследование, которое показало, как скорость потери льда удвоилась в период с 2000 по 2016 год", - сказал д-р Карен Андерсон из Института окружающей среды и устойчивого развития Университета Пенрин в Эксетере. в Корнуолле.

"Важно отслеживать и понимать потери льда в основных горных системах, но субнивальные экосистемы охватывают гораздо большую площадь, чем постоянный снег и лед, и мы очень мало знаем о них и о том, как они смягчают водоснабжение. Снег выпадает и тает здесь сезонно, и мы не знаем, какое влияние окажет изменение субнивальной растительности на этот аспект круговорота воды, что жизненно важно, потому что этот регион (известный как" водонапорные башни Азии") питает десять крупнейших рек в Азии".

Напомним, ранее сообщалось, что на самой высокой горе мира появилась 4G связь.