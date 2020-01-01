Школьник открыл экзопланету во время стажировки в NASA

Открытие было сделано во время проверки данных от телескопа.

Ученик средней школы по имени Вольф Цукер сделал необычное открытие, обнаружив далекую планету, которая вращается вокруг двух звезд. Он обнаружил планету во время летней стажировки в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в прошлом году, где он изучал данные со спутника TESS, охотящегося за планетами, в рамках научного проекта гражданских охотников за планетами TESS. Всего за несколько дней стажировки он обнаружил эту необычную систему.

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"Я просматривал данные обо всем, что добровольцы пометили как затемненную двойную систему, в которой две звезды вращаются вокруг друг друга, и, на наш взгляд, затмевают друг друга на каждой орбите", - сказал 17-летний Цукер в своем заявлении. "Примерно через три дня моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но оказалась, что это планета".

TOI 1338 b - круговая планета, что означает, что она вращается вокруг двух звезд. Звезды, возле которых она вращается, довольно сильно отличаются друг от друга - одна примерно на 10% массивнее нашего Солнца, а другая - массой лишь в треть от Солнца, а также более холодная и тусклая. Две звезды вращаются вокруг друг друга относительно близко, и планета вращается вокруг них еще дальше.

С нашей точки зрения, две звезды проходят друг перед другом, образуя так называемую затемненную двойную. Сложный характер движения означает, что его трудно обнаружить из-за нерегулярности транзитов, происходящих в системе. Именно здесь исследователи, такие как Цукер, играют важную роль.

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"Это те типы сигналов, с которыми действительно борются алгоритмы", - пояснил в заявлении ведущий автор Веселин Костов, исследователь из SETI Institute and Goddard. "Человеческий глаз чрезвычайно хорош в нахождении паттернов в данных, особенно непериодических паттернов, подобных тем, которые мы видим в транзитах из этих систем".

Как только планета была идентифицирована, ученые использовали программное обеспечение под названием "Элеонора", чтобы подтвердить, что обнаруженные транзиты являются истинным отражением того, что происходит в системе, а не артефактами, вызванными инструментами.

"На всех своих снимках TESS отслеживает миллионы звезд", - говорит соавтор Адина Файнштейн, аспирант Чикагского университета. "Вот почему наша команда создала "Элеонору". Это доступный способ загрузки, анализа и визуализации транзитных данных. Мы разработали его с учетом планет, но другие члены сообщества используют его для изучения звезд, астероидов и даже галактик".

Напомним, ранее сообщалось, что 10-летняя девочка открыла неизвестную сверхновую звезду.