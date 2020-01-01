Школьник открыл экзопланету во время стажировки в NASA
Ученик средней школы по имени Вольф Цукер сделал необычное открытие, обнаружив далекую планету, которая вращается вокруг двух звезд. Он обнаружил планету во время летней стажировки в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в прошлом году, где он изучал данные со спутника TESS, охотящегося за планетами, в рамках научного проекта гражданских охотников за планетами TESS. Всего за несколько дней стажировки он обнаружил эту необычную систему.
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"Я просматривал данные обо всем, что добровольцы пометили как затемненную двойную систему, в которой две звезды вращаются вокруг друг друга, и, на наш взгляд, затмевают друг друга на каждой орбите", - сказал 17-летний Цукер в своем заявлении. "Примерно через три дня моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но оказалась, что это планета".
TOI 1338 b - круговая планета, что означает, что она вращается вокруг двух звезд. Звезды, возле которых она вращается, довольно сильно отличаются друг от друга - одна примерно на 10% массивнее нашего Солнца, а другая - массой лишь в треть от Солнца, а также более холодная и тусклая. Две звезды вращаются вокруг друг друга относительно близко, и планета вращается вокруг них еще дальше.
С нашей точки зрения, две звезды проходят друг перед другом, образуя так называемую затемненную двойную. Сложный характер движения означает, что его трудно обнаружить из-за нерегулярности транзитов, происходящих в системе. Именно здесь исследователи, такие как Цукер, играют важную роль.
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"Это те типы сигналов, с которыми действительно борются алгоритмы", - пояснил в заявлении ведущий автор Веселин Костов, исследователь из SETI Institute and Goddard. "Человеческий глаз чрезвычайно хорош в нахождении паттернов в данных, особенно непериодических паттернов, подобных тем, которые мы видим в транзитах из этих систем".
Как только планета была идентифицирована, ученые использовали программное обеспечение под названием "Элеонора", чтобы подтвердить, что обнаруженные транзиты являются истинным отражением того, что происходит в системе, а не артефактами, вызванными инструментами.
"На всех своих снимках TESS отслеживает миллионы звезд", - говорит соавтор Адина Файнштейн, аспирант Чикагского университета. "Вот почему наша команда создала "Элеонору". Это доступный способ загрузки, анализа и визуализации транзитных данных. Мы разработали его с учетом планет, но другие члены сообщества используют его для изучения звезд, астероидов и даже галактик".
Напомним, ранее сообщалось, что 10-летняя девочка открыла неизвестную сверхновую звезду.
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