Млечный Путь формирует звезды из ворованного газа

В нашей галактике формируются звезды из материала других галактик.

На изображении показано местоположение вновь найденных звезд и мест расположения Магелланового потока на небе, если смотреть с нашей точки зрения на Млечном Пути. NASA

Галактика Млечный Путь на пути к тому, чтобы поглотить несколько галактик, но задолго до того, как это произойдет, наша галактика уже съедала их маленькими кусочками.

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Исследователи обнаружили несколько тысяч странных молодых звезд на краю нашей галактики, и пришли к выводу, что они образовались из материала, отколотого от Большого и Малого Магеллановых облаков, пары карликовых галактик, которые Млечный Путь в конечном счете пожрет.

Эти звезды выделяются среди других, потому что в этом регионе сейчас не так много новых звезд. В отличие от более оживленного, более плотного галактического центра, большая часть "строительного материала" в дальних уголках Млечного Пути уже израсходована.

Дальнейший анализ показал, что звезды, кажется, сделаны из необычных "компонентов", учитывая их сегмент галактики. Полосы света, достигшие Земли, предположили, что, по крайней мере, у 27 самых ярких звезд в скоплении было необычно низкое содержание металлов, что указывает на то, что они пришли из-за пределов Млечного Пути.

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Наиболее вероятный виновник: рукав Магелланова потока - облака газа, простирающееся от Магеллановых Облаков к Млечному Пути.

Исследователи пришли к выводу, что вероятнее всего газ из потока в какой-то момент прошел через Млечный Путь, создавая давление плунжера (тип ударной волны), когда поток газа столкнулся с газом Млечного Пути. Это давление, в сочетании с гравитацией Млечного Пути, сжало часть газа Магелланового потока настолько, что он слипся под действием собственной гравитации. Как только это произошло, некоторые скопления газа стали достаточно плотными, чтобы образовать звезды, что привело к присутствию молодых, низкометаллических звезд в регионе.

На изображении новые звезды помечены голубым NASA

Исследователи считают, что это открытие может помочь ученым точно определить, где в пространстве находится Магелланов поток. Большинство методов, которые исследователи используют для определения расстояния между звездой или галактикой и Землей, не работают так же хорошо для рыхлых облаков газа, поэтому исследователям нужны ориентиры, чтобы определить местонахождение этих объектов. Основываясь на этих новооткрытых звездах, исследователи пришли к выводу, что поток находится на расстоянии около 90 000 световых лет от Млечного Пути, ближе, чем ожидалось.

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"Если Магелланов поток будет ближе, особенно ведущий рукав, ближайший к нашей галактике, то он, вероятно, будет включен в Млечный путь раньше, чем предсказывает текущая модель", - говорит Дэвид Нидевер, доцент кафедры физики в Университете штата Монтана.

Эти новые данные помогут астрономам построить более совершенные модели Магеллановых Облаков и Потока, чтобы выяснить, куда система пойдет в будущем и как она будет двигаться, считают исследователи. И это важно для понимания будущего Млечного Пути.

"Со временем этот газ превратится в новые звезды на диске Млечного Пути", - сказал Нидевер. "Прямо сейчас наша галактика расходует газ быстрее, чем пополняется. Этот поступающий дополнительный газ поможет нам пополнить этот недостаток и убедиться, что наша галактика продолжает процветать и формировать новые звезды".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли галактику-спутник Млечного Пути.