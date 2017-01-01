Земляне могли наблюдать первое лунное затмение года

Лунное затмение совпало с первым полнолунием года.

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Первое полнолуние 2020 года, известное как Волчья Луна, окунулось из-за тени Земли в полутеневое лунное затмение для наблюдателей в Восточном полушарии в течение ночи в пятницу и субботу (10-11 января) и наблюдателей за небом по всей Европе и Азии.

Называемый полутеневым (так как луна прошла через полутень Земли), лунное затмение было первым из четырех таких затмений в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли самый древний камень с Земли.