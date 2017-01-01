Древняя звезда Тубан затмевает своего звездного спутника

Ранее эту звезду египтяне использовали для навигации.

Недавние наблюдения показывают, что звезда, которую древние египтяне когда-то использовали в качестве своей Полярной звезды, является частью двойной пары звезд, которые периодически затмевают друг друга.

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Известная как Альфа Дракона, или Тубан, звезда находится в 270 световых годах от Земли в созвездии Дракона. Тубан, по оценкам, в пять раз ярче и почти вдвое больше своего звездного спутника.

С помощью транзитного спутника НАСА Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) астрономы обнаружили, что Тубан и его слабые спутники-звезды затмевают или проходят друг перед другом с точки зрения Земли, каждые 51,4 дня на среднем расстоянии около 40 миллионов километров, сообщили представители НАСА.

"Первый вопрос, который приходит на ум, - как мы это упустили?", - говорится в заявлении Анжелы Кочоски, научного сотрудника Университета Вилланова в Пенсильвании. "Затмения короткие, длятся всего шесть часов, поэтому наземные наблюдения могут легко их пропустить. А поскольку звезда очень яркая, она будет быстро насыщать детекторы в обсерватории НАСА Кеплер, что также будет маскировать затмения".

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Тубан достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Около 2600 г. до н.э., когда древние египтяне строили самые ранние пирамиды, Тубан служила для навигации. В то время это была ближайшая звезда, расположенная недалеко от географического северного полюса Земли, где ось вращения планеты пересекается с ее поверхностью. Тем не менее, ось Земли смещается или "колеблется" с течением времени - циклическое движение, известное как прецессия, - именно поэтому теперь мы ориентируемся на Полярную звезду.

Используя TESS, исследователи смогли отслеживать изменения яркости звездной пары в течение 27 дней, обнаруживая, что Тубан и его спутник являются одними из самых ярких "затмевающих двойных" - пары звезд, которые проходят друг перед другом. Согласно утверждению, во время затмений ни одна звезда не скрывает полностью другую.

Наблюдение за системой Тубана во время этих затмений может помочь астрономам получить более точное измерение массы и размера каждой звезды. Члены команды планируют использовать наземные наблюдения для дальнейшего изучения пары, и они ожидают, что TESS покажет больше затмевающих двоичных звезд в других частях неба.

Кочоска представил выводы группы на 235-м заседании Американского астрономического общества (AAS) в Гонолулу 6 января. Исследование было опубликовано 31 октября 2019 года в Исследовательских заметках AAS.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли след одной из первых звезд во Вселенной.