Раньше люди старели быстрее: Интернет-пользователи запустили флешмоб

Посмотрите на фото своих предков. Может и вы подтвердите эту теорию.

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Пользователь Твиттера Брэндон Маккарти сделал пост, который быстро стал вирусным и породил настоящий флешмоб. Он просто спросил, согласны ли вы, что люди в прошлом старели быстрее, чем сейчас. И в ответ он получил множество фото, доказывающих его теорию.

Лысые 24-летние футболисты, выглядящие стариками 30-летние актеры и 20-летние девушки, которым можно дать далеко за сорок.

Это правда, люди стареют с разной скоростью. Теперь внимание на том, что мы можем с этим поделать. Парминдер Райна является гериатрическим эпидемиологом и канадским научным руководителем в области геронтологии в Университете МакМастера. Он возглавляет Канадское исследование по проблемам старения (CLSA), одно из крупнейших и наиболее глубоких исследований здоровья и старения за всю историю.

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Его цель - понять факторы, которые влияют на то, как мы стареем, и найти способы замедлить, вылечить или даже предотвратить возрастные заболевания.

“Сейчас у нас больше долгожителей, чем когда-либо прежде, и не все из них функционально зависимы от других. Многие из них живут очень полной жизнью“, - сказал Райна.

С командой из более чем 160 исследователей и участников CLSA изучает более 50 000 случайно выбранных мужчин и женщин в возрасте от 45 до 85 лет в течение 20-летнего периода, чтобы понять, почему некоторые люди живут дольше, чем другие. Крупнейшими спонсорами этого проекта являются Канадские институты исследований в области здравоохранения (CIHR), Канадский фонд инноваций, Министерство исследований и инноваций Онтарио и другие участвующие провинции.

“Мы знаем, что изменения в нашем организме, которые происходят со старением, представляют собой общий фактор риска заболевания“, - сказал Райна. “То, что мы узнаем из этого, может многое рассказать нам о том, как хроническое воспаление связано с раком, болезнью сердца и болезнью Альцгеймера; как реакция на стресс может ускорить старение и риск заболевания; как трудовой стаж и доход способствуют нашему здоровью и благополучию“.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной старения мозга назвали окисление.