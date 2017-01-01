Большого взрыва, породившего Вселенную, могло и не быть - ученый

Теорию поставили под сомнение.

Около 13,8 миллиардов лет назад одно событие породило чрезвычайно горячее и плотное море нейтронов и электронов. Со временем эти частицы начали объединяться, и, в конце концов, родился атом - водород.

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Этот водород тоже начал объединяться, медленно формируя звезды и галактики из космического изначального супа. Со временем эта непрозрачная необъятность начала остывать, расширяться, становиться прозрачной и становиться Вселенной, в которой мы существуем сегодня.

Единственное событие, которое вызвало все это, известно как Большой взрыв.

"Большой взрыв" настолько широко принят как история возникновения Вселенной, что большинство людей забывают, что это все еще теория, а не доказанный факт. Но новое исследование, проведенное астрономом Эриком Лернером, оспаривает Большой взрыв, утверждая, что недавние наблюдения легких элементов во Вселенной противоречат предположениям, которые поддерживают теорию.

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Исследование было представлено Лернером в среду на 235-м заседании Американского астрономического общества в Гонолулу, Гавайи.

Это не первый случай, когда астрономы оспаривают теорию Большого взрыва. Это отчасти потому, что гипотезу трудно изучить в режиме реального времени. Вместо этого ученые опираются на математические модели и другие теории, включая общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, чтобы подтвердить историю происхождения.

Новое исследование Лернера выявляет дыры в одном из фундаментальных элементов теории Большого взрыва - о том, что во Вселенной существует множество легких химических элементов.

Согласно теории, легкие химические элементы, такие как гелий, дейтерий и литий, начали образовываться в первые несколько минут после «взрыва», в то время как более тяжелые элементы возникли в звездах значительно позже в истории Вселенной.

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Но Лернер утверждает, что точные наблюдения легких элементов показывают заметный разрыв между предсказанным количеством элементов во Вселенной согласно теории Большого взрыва и тем, сколько на самом деле там.

Например, теория нуклеосинтеза Большого взрыва предсказывает, что примерно 25 процентов массы Вселенной составляют гелий. Но звезды, образовавшиеся в ранней Вселенной, по-видимому, имеют менее половины гелия и менее одной десятой лития, чем предсказано этой теорией, согласно исследованию.

Исследования показывают, что самые низкие наблюдаемые уровни лития составляют менее 1 процента, чем предсказано теорией. Это, в свою очередь, говорит о том, что эти легкие элементы не могли существовать до того, как во вселенной начали формироваться звезды.

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Так что же объясняет происхождение Вселенной? Лернер предлагает альтернативную модель, которую он называет гипотезой галактического происхождения легких элементов.

В этой альтернативной теории легкие элементы были созданы внутри звезд на ранних этапах эволюции галактик.

Лернер - давний критик теории Большого взрыва. В 1991 году он написал книгу под названием "Большой взрыв, которого никогда не было", в котором он критикует популярную теорию и вместо этого предлагает модель бесконечно старой Вселенной.

Альтернатива Лернера - лишь одна из многих моделей, конкурирующих с Большим взрывом, но ни одна из них не завоевала популярность. Например, гипотеза Steady State Universe предполагает, что материя все еще создается во Вселенной и что поэтому она бесконечна без начала и конца, в то время как теория Черной Дыры предполагает, что Вселенная возникла из черной дыры и что существуют разные вселенные. в каждой черной дыре.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поставили под сомнение теорию Большого взрыва.