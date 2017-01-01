Черная дыра выплевывает струи быстрее скорости света

Согласно новым наблюдениям, струи, исходящие из черной дыры, летят со сверхсветовой скоростью.

На этом широкоформатном изображении Messier 87 из рентгеновской обсерватории Chandra белый прямоугольник указывает приблизительное местоположение струи черной дыры. NASA

Исследователи заметили быстрые струи, исходящие из черной дыры в галактике Messier 87 (M87) - той самой черной дыры, которая была впервые показана в прошлом году.

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Рентгеновская обсерватория Chandra (NASA) запечатлела скопления материала, летящего от аккреционного диска, где вокруг черной дыры кружатся газ, пыль и другие материалы. Часть материала падает в черную дыру, а часть перенаправляется в струи материи, которые следуют за линиями магнитного поля.

Первый взгляд на рентгеновские данные показывает, что частицы в струях движутся быстрее скорости света, но это связано с явлением, известным как сверхсветовое движение. "Мы не сломали физику", - заявил ведущий автор Брэд Сниос, исследователь докторской диссертации в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики (CfA).

Изображения из рентгеновской обсерватории Chandra НАСА показывают, что черная дыра в галактике Мессье 87 выкидывает частицы, которые движутся со скоростью света. Такие выбросы были обнаружены путем наблюдения изменений в рентгеновском излучении в областях вдоль струй черной дыры в период с 2012 по 2017 год. NASA

Сверхсветовое движение происходит, когда объекты движутся почти со скоростью света при движении вдоль направления, близкого к линии обзора между Землей и объектом.

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Кажущееся движение, видимое телескопом Chandra, показывает два рентгеновских узла внутри струи, движущихся со скоростью, в 6,3 раза превышающей скорость света для узла ближе к черной дыре, и в 2,4 раза превышающей скорость света для узла, находящегося дальше. (Скорость света составляет 299 792 километров в секунду). Рентгеновские измерения впервые отмечают, что астрономы могут наблюдать скорость движения, которая ранее наблюдалась на радио и оптических длинах волн.

Результаты были представлены на недавнем собрании Американского астрономического общества на Гавайях, а также опубликованы в Астрофизическом журнале.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые сфотографировали "плевок" черной дыры.