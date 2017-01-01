Черная дыра выплевывает струи быстрее скорости света
Исследователи заметили быстрые струи, исходящие из черной дыры в галактике Messier 87 (M87) - той самой черной дыры, которая была впервые показана в прошлом году.
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Рентгеновская обсерватория Chandra (NASA) запечатлела скопления материала, летящего от аккреционного диска, где вокруг черной дыры кружатся газ, пыль и другие материалы. Часть материала падает в черную дыру, а часть перенаправляется в струи материи, которые следуют за линиями магнитного поля.
Первый взгляд на рентгеновские данные показывает, что частицы в струях движутся быстрее скорости света, но это связано с явлением, известным как сверхсветовое движение. "Мы не сломали физику", - заявил ведущий автор Брэд Сниос, исследователь докторской диссертации в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики (CfA).
Сверхсветовое движение происходит, когда объекты движутся почти со скоростью света при движении вдоль направления, близкого к линии обзора между Землей и объектом.
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Кажущееся движение, видимое телескопом Chandra, показывает два рентгеновских узла внутри струи, движущихся со скоростью, в 6,3 раза превышающей скорость света для узла ближе к черной дыре, и в 2,4 раза превышающей скорость света для узла, находящегося дальше. (Скорость света составляет 299 792 километров в секунду). Рентгеновские измерения впервые отмечают, что астрономы могут наблюдать скорость движения, которая ранее наблюдалась на радио и оптических длинах волн.
Результаты были представлены на недавнем собрании Американского астрономического общества на Гавайях, а также опубликованы в Астрофизическом журнале.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые сфотографировали "плевок" черной дыры.
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