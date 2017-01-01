Ученые нашли эволюционный смысл жизни

Забота о близких - заложенный в человека эволюционный смысл жизни.

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале "Личность и социальная психология", достижение некоторых основных жизненных целей, таких как забота о членах семьи, может способствовать развитию чувства смысла жизни.

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"Исследования показывают, что цель в жизни положительно связана с многочисленными аспектами благополучия. Тем не менее, исследования также показывают, что забота о создании жизненных целей с каждым новым поколением снижается со времен 50-х годов", - говорит автор исследования Мэтью Скотт, аспирант по социальной психологии в Университете штата Аризона.

"Соответственно, молодые люди меньше взаимодействуют с традиционными структурами, которые когда-то давали цели в жизни, такими как религия".

Исследователи были особенно заинтересованы в достижении таких целей, как защита себя от опасности, предотвращение болезней, поддержание романтических отношений, принятие другими людьми, достижение социального статуса и забота о членах семьи - все это имеет отношение к нашей эволюционной пригодности. Чувство смысла в жизни могло развиться "потому что это сигнализирует о том, что мотивы, связанные с жизненной целью, удовлетворяются", объяснили они.

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Пять исследований, в которых приняли участие 1993 человека, предоставили некоторые доказательства в поддержку гипотезы о том, что стремление к достижению эволюционно значимых целей связано с ощущением смысла в жизни.

Люди, которые согласились с такими высказываниями, как "Общение с окружающими меня людьми, имеют высокий приоритет", "Для меня важно, чтобы другие люди обращали на меня внимание", и "Быть ​​рядом с членами моей семьи чрезвычайно важно для меня", как правило, сообщали и о чувстве большего смысла в жизни.

"Вывод заключается в том, что мы вполне можем найти смысл в жизни, преследуя, по крайней мере, некоторые из наших основных, жестких социальных потребностей. В частности, поиск и поддержание романтического партнера, забота о наших семьях и завоевание уважения других людей, кажется, приносят ощущение цели в жизни", - сказал Скотт.

"Предыдущие исследования показывают, что стремление к цели, а не созерцание, предсказывает смысл в жизни. Если жизнь кажется бесцельной, то, в поисках жестких социальных потребностей, можно восстановить цель. Хотя, возможно, это противоречит интуиции, факты свидетельствуют о том, что стремление к цели ведет к смыслу в жизни, а не наоборот. Такие действия не требуют особого мировоззрения или преданности каким-либо религиозным институтам, что важно при рассмотрении текущих общественных тенденций".

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Но исследование - как и все исследования - включает в себя некоторые предостережения.

"Во-первых, у нас были участники, представляющие успех в определенной фундаментальной социальной сфере, поэтому мы на самом деле не измеряли достижение конкретной цели. Будущие исследования могут отслеживать взаимосвязь фундаментальных социальных целей и целей людей в жизни с течением времени", - сказал Скотт.

"Во-вторых, мы не смогли проверить причинные следствия других фундаментальных социальных задач, таких как связь с другими. В-третьих, наши выборки не были достаточно большими, чтобы исследовать нюансы жизненного этапа и развития. Возможно, фундаментальные социальные потребности по-разному связаны с целью, в зависимости от возраста или предыдущих достижений".

"У нас нет намерения преуменьшать традиционные источники смыслы в жизни, такие как религия. Мы также не пытаемся объяснить возможное влияние религии на смысл жизни. Текущие результаты просто освещают некоторые очень широкие и доступные пути для достижения смысла в жизни", - добавил Скотт.

Исследование "Выживание и процветание: фундаментальные социальные мотивы обеспечивают смысл жизни" было написано Мэтью Дж. Скоттом и Адамом Б. Коэном.

Напомним, ранее сообщалось, что неизбежность старения доказали математически.