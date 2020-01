Ученые нашли место падения гигантского астероида

Кратер скрывался под слоем лавы.

Около 790 000 лет назад метеор врезался в Землю с такой силой, что взрыв покрыл около 10% планеты блестящими черными глыбами каменистого мусора. Эти стеклянные капли расплавленной земной породы, известные как тектиты, были разбросаны от Индокитая до восточной Антарктиды и от Индийского океана до западной части Тихого океана. На протяжении более столетия ученые искали доказательства воздействия, создавшего эти бездонные капли.

Читай также: На Земле нашли след самого древнего астероида-убийцы

Но местоположение кратера не было обнаружено. До сих пор.

Геохимический анализ и данные локальной гравитации показали исследователям, что кратер лежит в южном Лаосе на плато Болавен. Ученые выяснили, что место падения было скрыто под полем охлажденной вулканической лавы, охватывающей почти 5000 квадратных километров.

Когда метеорит попадает на Землю, земные камни на месте удара могут разжижаться от сильной жары, а затем охлаждаться до стекловидных тектитов. Ученые могут изучить обилие и местонахождение тектитов, чтобы помочь определить местонахождение воздействия, даже если кратер размыт или скрыт, пишут авторы исследования.

В этом случае было много тектитов - так где же был кратер?

На этой геологической карте эллипсом отмечен периметр погребенного кратера PNAS

Считается, что сила удара создала кратер высотой более 100 метров, согласно исследованию. Тектиты от воздействия были самыми большими и многочисленными в восточной части центральной части Индокитая, но поскольку тектиты были так широко распространены, предыдущие оценки размера кратера варьировались от 15 км в диаметре до 300 км и точное положение объекта оставалось неопределенным, хотя ученые потратили десятилетия на поиски.

Читай также: В Гренландии нашли второй по величине кратер от метеорита

Исследователи сначала изучили несколько многообещающих кандидатов в кратеры в южном Китае, северной Камбодже и центральной части Лаоса, но вскоре исключили эти места. Во всех случаях предполагаемые кратероподобные объекты оказались намного старше и были идентифицированы как эрозия в породах, относящихся к мезозойской эре - примерно от 252 миллионов лет назад до примерно 66 миллионов лет назад.

На Лаосском плато Болавен ученые нашли место, где поля вулканической лавы могут иметь скрытые признаки более раннего воздействия метеорита. В регионе, который исследователи расценили как вероятное место для кратера, большинство потоков лавы также были в правильном возрастном диапазоне: между 51 000 и 780 000 лет.

Авторы исследования заглянули под поверхность лавы, взяв показания в более чем 400 местах. Их полученная гравитационная карта показала одну область, "представляющую особый интерес" с гравитационной аномалией, подповерхностная зона менее плотная, чем вулканическая порода, окружающая ее. Их измерения намекали на эллиптический "удлиненный кратер" толщиной около 100 м, шириной около 13 км и длиной 17 км.

Вместе все эти подсказки предположили, что "эта толстая куча вулканических пород действительно скрывает место удара, - писали ученые.

Полученные результаты были опубликованы онлайн 30 декабря в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле обнаружили новый огромный кратер.