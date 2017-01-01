Непонятные всплески энергии поставили астрономов в тупик

Быстрые радиовсплески зафиксированы там, где не должны быть.

Таинственные сверхбыстрые всплески энергии продолжают фиксироваться на ночном небо, и никто не знает почему. Недавно обнаруженный пример этого переходного явления был прослежен до его места происхождения - соседней спиральной галактики - но это только поставило в тупик астрономов.

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Проблема касается класса небесных событий, известных как быстрые радиовсплески (FRB). За несколько тысячных долей секунды эти взрывы производят столько же энергии, сколько Солнце за почти столетие. Исследователи знают о FRB только с 2007 года, и у них до сих пор нет убедительного объяснения их источников.

Настоящий подарок с небес был получен учеными в 2016 году, когда они обнаружили всплеск, который повторял свою "радио-мелодию" в случайном порядке. Все предыдущие примеры были разовыми событиями.

Повторяющийся всплеск был в конечном счете прослежен до карликовой галактики с высокой скоростью звездообразования на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Галактика содержит постоянный источник радиоизлучения, возможно, туманность, которая могла бы объяснить происхождение всплесков.

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Астрономам также удалось определить, что три неповторяющихся FRB произошли из далеких массивных галактик с небольшим образованием звезд. Похоже, это свидетельствует о том, что повторяющиеся и неповторяющиеся FRB возникли из разных типов сред. Но новое открытие бросает вызов этой простой теории.

Вспышка 180916.J0158 + 65 - объект, представляющий собой повторяющуюся FRB, обнаруженную обсерваторией Канадского эксперимента по исследованию интенсивности водорода (CHIME), радиотелескопом около водопада Оканаган в Британской Колумбии.

Последующие наблюдения сети телескопов в Европе позволили исследовательской группе получить изображение местоположения FRB с высоким разрешением. Это место оказалось спиральной галактикой среднего размера, такой как наш Млечный Путь, которая находится на удивление близко, всего в 500 миллионах световых лет от нас, что делает ее самой близкой на сегодняшний день FRB. Результаты были опубликованы 6 января в журнале Nature.

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Несмотря на точное обнаружение FRB, команда не смогла обнаружить никаких источников радиосигналов в спиральной галактике, которые могли бы объяснить таинственные вспышки. Что еще хуже, этот новый объект, кажется, не соответствует шаблонам, установленным предыдущими повторяющимися и неповторяющимися FRB.

"Это полностью отличается от среды размещения и локальной среды других локализованных FRB", - заявил во время брифинга на пресс-конференции Бенито Маркот, радиоастроном Объединенного института Европейского консорциума по исследовательской инфраструктуре VLBI и ведущий автор газеты Nature.

Исследователи надеются, что последующие данные могут помочь им разобраться в том, откуда идет сигнал.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали неизвестные повторяющиеся сигналы.