Пахнет трупом: Найден самый большой цветок в мире

Самый крупный цветок раффлезии найден в Индонезии.

В Индонезии, возможно, нашли самый большой цветок, и он пахнет ужасно.

Цветок принадлежит роду Rafflesia, которые также называют трупной лилией из-за их запаха гниющей плоти. Вонь привлекает насекомых-опылителей, которые эти виды используют для размножения.

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Этот цветок, по-видимому, является видом Rafflesia tuan-mudae, и его размеры около 1,1 метра в поперечнике - примерно на 4 сантиметра шире, чем у предыдущего зарегистрированного самого большого цветка, сообщает CNN Индонезия. Он был найден в заповеднике Манинджау в Агамском районе Западной Суматры.

Предыдущий рекордсмен расцвел на этом же месте, что может быть свидетельством того, что они оба могут быть цветами одного и того же растения. Растения Rafflesia являются паразитарными. У них нет листьев, стеблей или корней, и они прячутся внутри своих растений-хозяев - в данном случае лозы - до тех пор, пока они не будут готовы к размножению. В этот момент почка формируется вне растения-хозяина и медленно цветет в течение года.

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Странно выглядящий цветок имеет пятнистые красные лепестки. Ученые из индонезийской лесной службы будут следить за ростом огромных цветов в течение следующей недели и наблюдать за мышами и кабанами, которые иногда едят трупные лилии.

Примерно через неделю цветок гниет и умирает, прячась внутри своего хозяина, чтобы расцвести еще раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в подземной пещере нашли необычный вид растений.