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Зафиксировано полное вымирание крупнейшей пресноводной рыбы

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Ученые заявили об исчезновении как вида веслоносов.
Веслонос полностью исчез как вид
Веслонос полностью исчез как вид
ANN

Ученые из Китая опубликовали статью о полном исчезновении крупнейшей пресноводной рыбы современности.

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"Экосистема мегареки Янцзы была пристанищем разнообразной водной мегафауны. Однако усиливающееся действие различных антропогенных стрессоров привело к продолжающемуся сокращению ее биоразнообразия", - говорится в статье в журнале Science of the Total Environment. 

Несмотря на мораторий по отлову рыб в Янцы, произошло вымирание веслоносов. Мясо этой рыбы высоко ценилось в кулинарии местных жителей. После быстрого сокращения популяции веслоносов даже объявили "водными пандами", указывая на невозможность разведения таких рыб в неволе. 

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Из-за перелова и судоходства, загрязнений и плотин вымерли некоторые уникальные виды, жившие в Янзцы, включая речных дельфинов. Новой жертвой пали китайские веслоносы (Psephurus gladius), которые были, возможно, самыми крупными пресноводными рыбами в мире. По некоторым сообщениям, они вырастали в среднем до трех-четырех метров в длину и набирали массу около 250 килограммов, а самый крупный экземпляр достигал семи метров.

Как заявила Китайская академия рыбоводства, "функционально вымершим" вид стал еще в 1993 году. Т.е. их популяция уже не могла бы расти. Международный союз охраны природы и природных ресурсов в 1996 году присвоил веслоносам статус находящихся на грани исчезновения. Ученые считают, что последний из представителей веслоносов умер между 2005 и 2010 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявили, что на Земле началось массовое вымирание видов.

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Теги: рыбы, вымирание, Китай
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