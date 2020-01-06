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Найдены бактерии, превращающие пластик в полезный жир

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Такие бактерии живут в гуминовых озерах.
Пластик можно переработать
Пластик можно переработать
medium.com

Отходы из пластика - серьезный удар по экологии. Пластик разлагается очень долго, загрязняя природу. Но, похоже, существует простое решение этой проблемы. 

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Ученые из Университета Йювяскюля в Финляндии открыли микробов, которые живут в гуминовых озерах. Микробы создают жирные кислоты омега-3 и омега-6. 

Гуминовые озера - это водоемы с гуминовыми кислотами, которые появляются из-за разложения растений. Микробы, собственно, и участвуют в этом процессе. Специалисты решили проверить, смогут ли эти микробы переработать пластик. Оказалось, что да. 

Мало того, переработанный пластик превращается в омега-3 и омега-6, которые необходимы для функционирования организма человека. 

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены замедляющие глобальное потепление бактерии.

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Теги: микробы, жиры, пластик
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