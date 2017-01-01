Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Недалеко от нас нашли экзопланету почти земных размеров

Комментариев: 0
Планета немного больше Земли, но вряд ли на ней возможна жизнь.
Планета вращается очень быстро вокруг своей звезды
Планета вращается очень быстро вокруг своей звезды
NASA

Возле красного карлика GJ 1252, который находится в 66,5 световых лет от Солнца обнаружена каменистая экзопланета. Ее удалось обнаружить при помощи телескопа NASA TESS. На этой планете вряд ли возможна жизнь.

Читай также: Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемые планеты

Астрофизики во главе с Ави Шпорером из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при Массачусетском технологическом институте (MIT) сообщают, что открытая планета GJ 1252b больше Земли в 1,2 раза, но она вдвое тяжелее и плотнее. Вокруг своей звезды планета обращается раз за 12,4 часа.

Планета вращается вокруг звезды слишком близко, а это значит, что жизнь на ней вряд ли возможна. Она еще и всегда обращена одной стороной к звезде.

Расстояние в 66,5 световых лет для астрономии вполне приемлемое, и система GJ 1252 достаточно близка, чтобы проводить наблюдения за планетой. А быстрая скорость обращения вокруг своей звезды позволяет ученым изучить спектральный анализ атмосферы планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от нас нашли горячие гигантские планеты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: астрономия, экзопланета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь