Недалеко от нас нашли экзопланету почти земных размеров
Возле красного карлика GJ 1252, который находится в 66,5 световых лет от Солнца обнаружена каменистая экзопланета. Ее удалось обнаружить при помощи телескопа NASA TESS. На этой планете вряд ли возможна жизнь.
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Астрофизики во главе с Ави Шпорером из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при Массачусетском технологическом институте (MIT) сообщают, что открытая планета GJ 1252b больше Земли в 1,2 раза, но она вдвое тяжелее и плотнее. Вокруг своей звезды планета обращается раз за 12,4 часа.
Планета вращается вокруг звезды слишком близко, а это значит, что жизнь на ней вряд ли возможна. Она еще и всегда обращена одной стороной к звезде.
Расстояние в 66,5 световых лет для астрономии вполне приемлемое, и система GJ 1252 достаточно близка, чтобы проводить наблюдения за планетой. А быстрая скорость обращения вокруг своей звезды позволяет ученым изучить спектральный анализ атмосферы планеты.
Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от нас нашли горячие гигантские планеты.
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