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Слепая астроном придумала способ обнаружения планет

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Ученая предложила слушать электромагнитные излучения.
Ванда Диас Мерсед предложила новый способ анализа данных
Ванда Диас Мерсед предложила новый способ анализа данных
nature.com

Астрономия неразрывно связана с эффектными изображениями и визуализациями космоса. Но Ванда Диас Мерсед говорит, что, пренебрегая чувствами, отличными от зрения, астрономы упускают возможность открытий.

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В течение 15 лет Диаз Мерсед, астроном Отделения по астрономии при Международном астрономическом союзе (МАС), в Митаке, Япония, внедряла технику, называемую ультразвуком. Этот подход преобразует аспекты данных, такие как яркость или частота электромагнитного излучения, в слышимые элементы, включая высоту звука, громкость и ритм. Это может помочь астрономам избежать методологических искажений, которые приходят с интерпретацией данных только визуально, утверждает Диас Мерсед, которая потеряла зрение в двадцать лет.

В прошлом месяце она участвовала в организации первого симпозиума МАС, посвященного разнообразию и интеграции. На этом мероприятии, проходившем в Митаке с 12 по 15 ноября, были продемонстрированы, среди прочего, усилия, направленные на представление космических данных в форматах, которые доступны с помощью чувств, отличных от зрения.

Сонификация была вокруг в течение долгого времени. Например, в 1933 году американский физик Карл Янский сообщил, что обнаружил первые радиоволны из космоса как звуковое шипение в его антенне. Но в какой-то момент визуализация стала доминировать в том, как мы интерпретируем астрофизические данные. 

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли около 20 загадочных сигналов из космоса.

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Теги: астроном, астрономия
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wahmurkadurnaya    03.01.2020, 18:20
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Крок вперед та три назад. Бідолашне.
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