Журнал Science назвал главный научный прорыв 2019 года

Им стал снимок черной дыры.

Научный журнал Science уже 30 лет вручает премию Прорыв года за самое важное научное событие. Так, в разные годы победителями становились такие открытия, как клонирование овечки Долли и обнаружение бозона Хиггса.

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В прошедшем году победителем стало событие, которое привлекло внимание не только ученых, но и обычных людей, далеких от астрономии. Первый снимок черной дыры позволил понять, как выглядит аккреционный диск, где свет преломляется из-за мощнейшей гравитации.

В редакции журнала посчитали, что такое событие достойно премии года.

Реконструкция лица денисовской девочки sciencemag.org

Читатели же в большинстве проголосовали за другое научное событие. А именно - реконструкцию лица денисовской девочки по челюсти. Напомним, денисовцы - это один из подвидов человека, который вымер десятки тысяч лет назад.

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