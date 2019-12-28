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Журнал Science назвал главный научный прорыв 2019 года

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Им стал снимок черной дыры.
Фото черной дыры
Фото черной дыры
NASA

Научный журнал Science уже 30 лет вручает премию Прорыв года за самое важное научное событие. Так, в разные годы победителями становились такие открытия, как клонирование овечки Долли и обнаружение бозона Хиггса.

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В прошедшем году победителем стало событие, которое привлекло внимание не только ученых, но и обычных людей, далеких от астрономии. Первый снимок черной дыры позволил понять, как выглядит аккреционный диск, где свет преломляется из-за мощнейшей гравитации. 

В редакции журнала посчитали, что такое событие достойно премии года.

Реконструкция лица денисовской девочки
Реконструкция лица денисовской девочки
sciencemag.org

Читатели же в большинстве проголосовали за другое научное событие. А именно - реконструкцию лица денисовской девочки по челюсти. Напомним, денисовцы - это один из подвидов человека, который вымер десятки тысяч лет назад. 

Посмотри также, какие главные открытия в науке журнал Science назвал за 2018 год.

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Теги: открытие, итоги 2019 года
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Комментариев (1)
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tagava    03.01.2020, 15:06
Оценка:  0
tagava
Так ведь, это Шакира)
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