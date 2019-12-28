Физик рассказал, как построить машину времени

Ученый даже создал прототип устройства.

Маллет считает, что можно путешествовать во времени Ron Mallett

Профессор физики из Университета Коннектикута Рон Маллетт в интервью CNN рассказал о возможности создания машины времени. Он даже написал уравнение и создал прототип устройства, которое показывает ключевой компонент его теории. Но коллеги Маллетта скептически относятся к его теории.

Читай также: Машина времени реальна: Разработана надежная математическая модель

Концепция Маллета построена на теории специальной относительности Эйнштейна. Согласно ей, время может ускоряться или замедляться относительно скорости объекта.

Например, если вы летите со скоростью близкой к скорости света, для вас пройдет пару минут, а на Земле пройдут десятки лет. Т.е., для вас это будет перемещением в будущее.

Такое перемещение признают все физики. Но чтобы повернуть время вспять, ученые предлагают разные концепции, которые выглядят слишком фантастично. Например, пройти сквозь черную дыру или создать так называемую "кротовую нору", продырявив пространство и время.

Маллетт же считает, что все можно сделать проще. При помощи лазеров.

Идея о машине времени Маллетта опирается на общую теорию относительности Эйнштейна, его другую теорию. Этот принцип построен на гравитации. Огромные объекты способны преломлять время, как черная дыра. Чем сильнее гравитация, тем медленнее идет время.

"В теории Эйнштейна то, что мы называем пространством, также вовлекает время — вот почему оно называется пространством-временем. Что бы вы ни делали с пространством, это также происходит со временем", - заявил Маллетт.

Читай также: Путешествие во времени возможно в мультивселенной - ученые

Ученый уверен, что возможно скрутить время в петлю, что позволит путешествовать в прошлое. Физик даже создал прототип, показывающий, как лазеры могут помочь в достижении этой цели.

"Изучая тип гравитационного поля, создаваемого кольцевым лазером, можно рассмотреть возможность создания машины времени на основе циркулирующего пучка света", - пояснил ученый. .

"Я не думаю, что работа обязательно будет плодотворной", — сказал астрофизик Пол Саттер, — "потому что я действительно считаю, что в его математике и его теории есть глубокие изъяны, и поэтому практическое устройство кажется недостижимым".

Маллетт признает, что его машина времени теоретическая. И такая машина времени не позволит отправить человека в прошлое.

"Вы можете отправить информацию в прошлое. Но вы можете отправить ее только туда, где находится машина", - пояснил Маллетт.

Напомним, ранее сообщалось, что известный ученый рассказал о возможности путешествовать во времени.