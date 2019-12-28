Дикий мир Австралии: Названы лучшие фото конкурса 2019 Ecology in Action

В конкурсе принимали участие снимки, сделанные в Австралии.

Подведены итоги конкурса 2019 Ecology in Action, где были выбраны лучшие снимки дикой природы, сделанные в Австралии.

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Победители ежегодного конкурса были объявлены на конференции Экологического общества Австралии в Лонсестоне.

Победители были выбраны из более чем 350 заявок, которые отражают разнообразие и красоту уникальных экосистем Австралии и роль экологов в раскрытии их загадок. Победитель забирает домой денежный приз в размере 500 долларов, при этом денежные призы также присуждаются за места в каждой категории.

Абсолютным победителем стал Алекс Пайк за его фотографию волосатого рака.

Напомним, ранее были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.