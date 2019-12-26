Искусственный интеллект от Google ищет рак лучше врачей

Рак молочной железы компьютер находит раньше, чем профессиональные врачи.

Согласно новому исследованию Google, опубликованному в журнале Nature, модель искусственного интеллекта компании смогла выявить рак молочной железы на маммограммах с "большей точностью, меньшим количеством ложных срабатываний и меньшим количеством ложных отрицательных результатов, чем у экспертов".

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Это не означает, что ИИ полностью заменит экспертов; вместо этого он поддержит работу рентгенологов, которые проводят скрининг рака молочной железы.

По данным Google, цифровая маммография - рентгенография молочной железы - является наиболее распространенным методом скрининга рака молочной железы на сегодняшний день, но на самом деле найти и диагностировать рак молочной железы с помощью снимков нелегко. Это часто приводит к ложноположительным и ложноотрицательным результатам, что может отложить лечение и увеличить нагрузку на рентгенологов.

Исследование Google основано на наборе данных деидентифицированных маммограмм более чем 76 000 женщин в Великобритании и более 15 000 женщин в США. По сравнению с работой экспертов, ИИ Google удалось значительно сократить количество ложных срабатываний (на 5,7 процентов в США и 1,2 процента в Великобритании), а также ложных отрицательных результатов (на 9,4 процента в США и 2,7 процента в Великобритании).

Google отмечает, что его ИИ имел доступ к меньшему количеству информации, чем специалисты-люди, которые были в состоянии получить доступ к истории болезни и предыдущим маммограммам, что делает это достижение еще более впечатляющим.

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"Есть некоторые обнадеживающие признаки того, что модель потенциально может повысить точность и эффективность программ скрининга, а также сократить время ожидания и стресс для пациентов", - пишет в блоге технический руководитель Google Health Шравья Шетти. "Но для достижения этой цели потребуются дальнейшие исследования, проспективные клинические исследования и одобрение регулирующих органов, чтобы понять и доказать, как программные системы, вдохновленные этим исследованием, могут улучшить обслуживание пациентов".

Работа Google в этой области была предметом некоторых споров, после того как выяснилось, что DeepMind получил доступ к медицинским данным 1,6 миллиона пациентов в Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) без явного разрешения. Позднее NHS решила защитить конфиденциальность пользователей, отменив идентификацию данных, что отражено в этом новом исследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственному интеллекту хотят дать права, как животным.