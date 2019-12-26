Найдены шесть новых экзопланет
Новый планеты были найдены благодаря поисковой технологии, которую опробовала команда ученых при университете Граца (Австрия).
Астрономы обнаружили шесть экзопланет, которые вращаются вокруг трех звезд. Результаты открытия опубликовали в журнале Nature Astronomy.
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Найденные планеты находятся близко к своим звездам, оставляя газовый след. Этот след позволили ученым понять состав таких планет.
Большое газовое облако, которое окружает звезду WASP-12, было открыто еще 10 лет назад. Ученые выяснили, что такое облако оставляет планета, которая вращается вокруг этой звезды.
Подобные газовые следы были обнаружены и вокруг звезд DMPP-1, -2 и -3. Также новое исследование позволило открыть сразу шесть планет. Для их обнаружения понадобилось три года наблюдений.
Масса этих планет колеблется от 2,6-кратной массы Земли до почти половины массы Юпитера. А так как они находятся близко к материнским звездам, их поверхность нагревается от 1100 до 1800 градусов по Цельсию. Такие температуры выбрасывают не только части атмосферы в космос, но и даже каменистые породы, превращая их в газ. Этот материал образует тонкий слой газа вокруг звезды.
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“Пока что мы знаем только один элемент из состава этого газового облака, а именно кальций. Чтобы расшифровать точный химический состав этой газовой оболочки, нам нужно провести и другие виды наблюдений“, - сказал Лука Фоссати из Института космических исследований (IWF) Австрийской академии наук (ÖAW) в Граце агентству АПА.
Астрономы надеются, что это позволит понять, какие горные породы находятся на поверхности планет.
“До сих пор мы обладали информацией только о геологическом составе астероидов или комет, которые поглощаются белыми карликами. И теперь мы имеем первые геологические следы планет, вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу. Но еще более удивительным открытием является то, что наш метод поиска планет приводит к частоте попаданий почти на 100 процентов», - добавил исследователь в завершение беседы. А это значит, что каждая звезда, спектр которой указывает на наличие газовой оболочки, укрывает вблизи себя по крайней мере одну планету“, - заявил Фоссати.
Напомним, ранее сообщалось, что найдено около 3 тысяч потенциально обитаемых планет.
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