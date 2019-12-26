Найдены шесть новых экзопланет

Эти планеты находятся близко к своим звездам.

Новый планеты были найдены благодаря поисковой технологии, которую опробовала команда ученых при университете Граца (Австрия).

Астрономы обнаружили шесть экзопланет, которые вращаются вокруг трех звезд. Результаты открытия опубликовали в журнале Nature Astronomy.

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Найденные планеты находятся близко к своим звездам, оставляя газовый след. Этот след позволили ученым понять состав таких планет.

Большое газовое облако, которое окружает звезду WASP-12, было открыто еще 10 лет назад. Ученые выяснили, что такое облако оставляет планета, которая вращается вокруг этой звезды.

Подобные газовые следы были обнаружены и вокруг звезд DMPP-1, -2 и -3. Также новое исследование позволило открыть сразу шесть планет. Для их обнаружения понадобилось три года наблюдений.

Масса этих планет колеблется от 2,6-кратной массы Земли до почти половины массы Юпитера. А так как они находятся близко к материнским звездам, их поверхность нагревается от 1100 до 1800 градусов по Цельсию. Такие температуры выбрасывают не только части атмосферы в космос, но и даже каменистые породы, превращая их в газ. Этот материал образует тонкий слой газа вокруг звезды.

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“Пока что мы знаем только один элемент из состава этого газового облака, а именно кальций. Чтобы расшифровать точный химический состав этой газовой оболочки, нам нужно провести и другие виды наблюдений“, - сказал Лука Фоссати из Института космических исследований (IWF) Австрийской академии наук (ÖAW) в Граце агентству АПА.

Астрономы надеются, что это позволит понять, какие горные породы находятся на поверхности планет.

“До сих пор мы обладали информацией только о геологическом составе астероидов или комет, которые поглощаются белыми карликами. И теперь мы имеем первые геологические следы планет, вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу. Но еще более удивительным открытием является то, что наш метод поиска планет приводит к частоте попаданий почти на 100 процентов», - добавил исследователь в завершение беседы. А это значит, что каждая звезда, спектр которой указывает на наличие газовой оболочки, укрывает вблизи себя по крайней мере одну планету“, - заявил Фоссати.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено около 3 тысяч потенциально обитаемых планет.