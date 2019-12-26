Китай подтвердил рождение третьего генномодифицированного ребенка

Узнали о рождении из приговора суда.

Китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на 3 миллиона юаней (около 430 тыс долларов США) за незаконное проведение редактирования генов человеческого эмбриона, в результате которого родились три генетически отредактированных ребенка. Об этом говорится сообщении Синьхуа, официального новостного агентства Китая.

Читай также: Генетик: Генномодифицированные дети могут быть умнее обычных

Наньшанский районный народный суд Шэньчжэня постановил, что бывший доцент Южного научно-технического университета и двое других осуждены за незаконную медицинскую практику.

Чжан Ренли и Цинь Цзиньчжоу из двух медицинских институтов в провинции Гуандун получили тюремное заключение сроком на два года и 18 месяцев с двухлетним сроком заключения соответственно, а также штрафы.

Приговор и предыдущие расследования показали, что команда ученых сфабриковала сертификат этического обзора и набрала восемь пар добровольцев (с мужчинами, у которых был положительный результат теста на ВИЧ), намеревающихся производить детей с иммунитетом к ВИЧ. Они имплантировали эмбрионы генной инженерии в тело женщин. В итоге родились три младенца.

Трое ученых признали себя виновными во время суда.

В ноябре 2018 года сообщалось, что первые в мире генетически отредактированные дети родились с измененной ДНК, чтобы предотвратить заражение ВИЧ. Эта новость вызвала научный всплеск и вызвала немедленное расследование со стороны властей.

Напомним, ранее сообщалось, что создателя генномодифицированных детей нашли под охраной неизвестных.