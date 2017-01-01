На небе можно наблюдать поцелуй Венеры и Луны

Спутник и планета расположатся рядом на ночном небе.

Примерно такое явление можно увидеть на небе astronet.ru

Планета Венера продолжает сиять, как серебристо-белый фонарь на юго-западе небосвода после захода Солнца. А в субботу вечером (28 декабря) полумесяц присоединится к Венере в сумеречном небе, создавая небесный поцелуй.

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Хотя пара Венера-Луна не будут необычно близко друг к другу, но, вероятно, они привлекут внимание даже тех, кто обычно не смотрит вверх. Венера будет находиться сверху и чуть левее Луны.

Если в вашем районе в субботу вечером будет облачно - не отчаивайтесь! В первой половине 2020 года будет еще четыре возможности увидеть полумесяц и Венеру так близко.

Будущие даты сближения: 28 января, 27 февраля, 28 марта и 26 апреля.

Также в субботу вечером в течение нескольких вечеров можно увидеть полный шар Луны с его затемненной частью голубовато-серого оттенка. Такой эффект называют "старая луна в объятиях молодой луны".

Леонардо да Винчи был первым, кто признал сине-серое сияние Луны земным светом. Этот слабый свет - свет Земли, отраженный обратно на Луну. Т.е. отраженный солнечный свет от Земли попадает на Луну, и мы видим этот отраженный свет опять на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли "вторую Венеру".