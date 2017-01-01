Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ВИЧ эволюционирует в сторону большей заразности

Комментариев: 0
Вирус больше накапливается в крови, становясь более заразным.
ВИЧ мутирует, становясь более заразным
ВИЧ мутирует, становясь более заразным
eadaily.com

Биологи США опубликовали в журнале Nature Communications итоги 10-летнего исследования вируса иммунодефицита человека. Оказалось, что в размножении более успешны те вирусы, которые в большем количестве накапливаются в крови.

Читай также: ВИЧ побежден снова: Второй человек вылечился от болезни

Теория эволюции утверждает, что естественный отбор действует на все организмы, которые способны размножаться. Т.е. эта теория может распространяться и на вирусы. Но ранее это было трудно обнаружить. 

ВИЧ довольно распространен и зараженные им люди регулярно сдают анализы. Джоель Вартхайм из Калифорнийского университета с командой коллег собрал данные о 41409 пациентах, сдававших анализы для постановки диагноза.

В крови измерялось количество вирусных частиц до начала лечения. Для оценки успешности распространения вирусов, сравнивалась последовательность гена обратной транскриптазы, а также выделялись генетические кластеры - пациенты, которые заражены одним и тем же или крайне похожими вирусами. Чем больше размер кластера, тем успешнее конкретный вирус.

"Было обнаружено, что у пациентов, которые входят в состав генетических кластеров, концентрация вируса в крови достоверно выше (p < 0,001), чем у пациентов, которые не входят в кластеры. При этом у людей, которым диагноз поставили на более ранней стадии болезни, эта зависимость сильнее, чем у тех, кто получил его позже", - сказано в исследовании.

Читай также: Ученые вылечили ВИЧ отредактированной кровью

Также ученые проверили, как количество вирусных частиц в крови при первой постановке диагноза изменялось в течение последнего десятилетия. Выяснилось, что вирусная нагрузка на всех стадиях выросла (p < 0,001) с 2007 по 2016 годы. Так, на ранних стадиях болезни в 2007 году у пациентов находили в среднем 13020 частиц на мл крови, а в 2016 — уже 22100 мл.

Ученые еще заметили, что количество вирусных частиц в крови зависит и от того, в какой степени пациент включен в генетический кластер. То есть каждая дополнительная генетическая связь повышала вирусную нагрузку (p < 0,001).

Исследователи обнаружили следы действия естественного отбора на ВИЧ. Так, более заразные вирусы, которые накапливаются в крови, встречаются у более крупных групп пациентов, лучше распространяясь в популяции. И с течением времени вирус эволюционирует в сторону большей заразности.

Напомним, ранее сообщалось, что новая терапия позволит выманивать ВИЧ и убивать его.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: ВИЧ, теория эволюции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь