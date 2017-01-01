ВИЧ эволюционирует в сторону большей заразности

Вирус больше накапливается в крови, становясь более заразным.

Биологи США опубликовали в журнале Nature Communications итоги 10-летнего исследования вируса иммунодефицита человека. Оказалось, что в размножении более успешны те вирусы, которые в большем количестве накапливаются в крови.

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Теория эволюции утверждает, что естественный отбор действует на все организмы, которые способны размножаться. Т.е. эта теория может распространяться и на вирусы. Но ранее это было трудно обнаружить.

ВИЧ довольно распространен и зараженные им люди регулярно сдают анализы. Джоель Вартхайм из Калифорнийского университета с командой коллег собрал данные о 41409 пациентах, сдававших анализы для постановки диагноза.

В крови измерялось количество вирусных частиц до начала лечения. Для оценки успешности распространения вирусов, сравнивалась последовательность гена обратной транскриптазы, а также выделялись генетические кластеры - пациенты, которые заражены одним и тем же или крайне похожими вирусами. Чем больше размер кластера, тем успешнее конкретный вирус.

"Было обнаружено, что у пациентов, которые входят в состав генетических кластеров, концентрация вируса в крови достоверно выше (p < 0,001), чем у пациентов, которые не входят в кластеры. При этом у людей, которым диагноз поставили на более ранней стадии болезни, эта зависимость сильнее, чем у тех, кто получил его позже", - сказано в исследовании.

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Также ученые проверили, как количество вирусных частиц в крови при первой постановке диагноза изменялось в течение последнего десятилетия. Выяснилось, что вирусная нагрузка на всех стадиях выросла (p < 0,001) с 2007 по 2016 годы. Так, на ранних стадиях болезни в 2007 году у пациентов находили в среднем 13020 частиц на мл крови, а в 2016 — уже 22100 мл.

Ученые еще заметили, что количество вирусных частиц в крови зависит и от того, в какой степени пациент включен в генетический кластер. То есть каждая дополнительная генетическая связь повышала вирусную нагрузку (p < 0,001).

Исследователи обнаружили следы действия естественного отбора на ВИЧ. Так, более заразные вирусы, которые накапливаются в крови, встречаются у более крупных групп пациентов, лучше распространяясь в популяции. И с течением времени вирус эволюционирует в сторону большей заразности.

Напомним, ранее сообщалось, что новая терапия позволит выманивать ВИЧ и убивать его.