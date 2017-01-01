Названы самые прорывные открытия в нейробиологии 2019 года

Этот год был выдающимся на открытия.

Издание Singularity Hub назвало самые прорывные и интересные открытия года.

Оживление мертвого мозга

Удалось оживить мозг свиньи gazeta.ru

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Без кислорода мозг быстро умирает. Нейроны погибают в течение часа, что делает реанимацию невозможной. Но исследователи из Йельского университета смогли оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти. Но частично.

Для оживления использовался заменитель крови, который позволил добиться электрической активности.

Подобная технология позволит медикам лучше лечить травмы мозга и нейродегенеративные заболевания, типа болезни Альцгеймера

Интернет мозгов

Ученые соединили мозги в одну сеть twitter.com/

Бразильский ученый Мигель Николелис пару лет назад смог объединить мозг крыс с помощью электродов. В результате они совершали совместные задачи сообща.

А в этом году тот же ученый воссоздал эксперимент уже на людях. Дырявить черепа, конечно, не стали, а использовали электроэнцефалографы. Прибор считывал мозговые волы двух человек и передавал третьему при помощи транскраниальной магнитной стимуляции.

Всего в испытаниях участвовали пять групп по три человека в каждой. И во всех случаях удалось успешно “объединить разумы“ для игры в Тетрис. Эта технология в будущем позволит создавать настоящие суперсети для объединения разума людей.

Чтение мыслей

Чтение мыслей возможно festivalnauki.ru

Если можно передавать мысли другому, значит можно расшифровать эти мысли. В уходящем году было сделано несколько прорывов в этой области. Так, в январе удалось создать технологию перевода в речь активности слуховой коры. Это не совсем чтение мыслей, а чтение того, что слышит человек.

Еще одна группа ученых создала нейронный декодер, который считывает сигналы коры о движениях губ, языка, гортани и челюстей. Эти органы по-разному активируется во время произнесения звуков, потому можно восстановить фразу по активации разных областей коры.

Другая группа использовала электроэнцефалографию для выяснения, какое видео смотрит испытуемый.

Напомним, ранее сообщалось, что нейробиологи объяснили заразность желания почесаться.