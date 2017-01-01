Метеоры и НЛО: ТОП-4 взрывов из космоса 2019 года

Издание livescience опубликовало необычный список космических событий уходящего года.

Что только не взрывалось в космосе и не падало на Землю в 2019 году. Вот список космических событий от издания livescience.

Высокоэнергетический свет от умирающей звезды

Взрыв сверхновой livescience.com

В январе астрономы заметили последние мгновения умирающей звезды, когда небесное тело испустило всплеск света сверхвысоких энергий, известный как гамма-всплеск. Всплеск происходил на расстоянии около 7,5 миллиардов световых лет от Земли и переносил легкие частицы с энергиями, измеряющими триллионы электронвольт, которые в триллионы раз сильнее, чем фотоны нашего собственного Солнца. Несмотря на то, что гамма-всплески не редкость, астрономы часто пытаются измерить измерения всплесков, потому что само событие может длиться лишь доли секунды. С помощью таких телескопов, как MAGIC и высокоэнергетической стереоскопической системы (H.E.S.S.), ученые ожидают, что в будущем они смогут получить больше данных о таких вспышках.

Массивный астероид, разрушенный карликовой звездой

Разрушенный метеорит livescience.com



Облако обломков, окружающих звезду, служит единственным оставшимся свидетельством катастрофического разрушения массивного астероида. В 2018 году белая карликовая звезда в нашей галактике внезапно начала сиять все ярче и ярче, и ее свечение продолжает расти даже сегодня. Теперь ученые наконец-то узнали, почему. Они предполагают, что звезда захватила огромный астероид в своем гравитационном поле и разорвала космическую скалу на части, создав облако металлических частиц. Свет от звезды нагревал астероидные частицы, пока они не начали испускать свой собственный свет, эффект, который заставил саму звезду казаться ярче.

Метеоритный дождь Единорог

Метеорный поток livescience.com

Сотни метеоров мчались по небу в ноябре в редком событии, известном как метеорный поток “единорог“. Альфа-моноцеротидный метеорный поток проходит каждый год, но обычно включает лишь несколько метеоров. В этом году ученые предсказали, что наблюдатели могут увидеть до 1000 метеоров, освещающих небо возле созвездия Единорога. Отсюда и причудливое название ливня. Изначально метеоры образовались из пылевого следа кометы, которая иногда отклоняется слишком близко к орбите Земли. Чем ближе комета, тем больше метеоров попадают в атмосферу Земли.

Неопознанные огненные шары над Чили и Китаем

Огненные объекты падали в Чили livescience.com

В сентябре в Чили с неба сыпались таинственные пылающие предметы, и чиновники не были уверены, что это за НЛО и откуда они взялись. На основании геологических исследований мест, где объекты разбились, эксперты определили, что огненные шары, вероятно, не были метеоритами, но, возможно, падал космический мусор. Месяц спустя что-то, похожее на метеор, сгорело над северо-восточным Китаем, освещая полуночное небо. Согласно местным новостным сообщениям, огненный шар отбрасывал на землю темные тени, пробираясь через небеса.