В музее нашли древнейший рисунок демона

Демона эпилепсии нашли на глиняной табличке в Берлинском музее.

Почти три тысячи лет назад люди верили, что демоны вызывают болезни. Например, на одной из табличек с описанием болезней историк Троэльс Панк Арбелль обнаружил рисунок демона. Существо с рогами и хвостом является первым в истории изображением демона.

Ассирийский демон, судя по тексту, был причиной страшной болезни - бенну, т.е. эпилепсии.

Демон Бенну news.ku.dk/

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Ассирия была древним царством, а затем империей на реке Тигр в плодородной части современного северного Ирака. Ассирия была названа в честь города Ассур, расположенного примерно в 100 км к югу от иракского города Мосул, а также главного божества Ашура. Ассирия является одной из самых ранних цивилизаций, а история древней Ассирии датируется примерно с 2000 по 612 год до н.э.

Текст, который изучал Арбелль, написан на диалекте ныне вымершего семитского языка - аккадском. Он был написан в клинописи, где знаки представляют целые слова, а также звуки в системе, напоминающей египетские иероглифы. Их прессовали в глиняные таблички с помощью тростникового стилуса. Поэтому тексты могут быть интерпретированы, потому что знаки могут быть неоднозначными.

Найденная табличка news.ku.dk/

"Мы давно знали, что ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезни как явления, которые были вызваны богами, демонами или колдовством. И целители были ответственны за изгнание этих сверхъестественных сил и симптомов, которые они вызывали с помощью наркотиков, ритуалов или заклинаний. Но это первый случай, когда нам удалось связать одну из очень редких иллюстраций демонов в медицинских текстах с эпилепсией, которую ассирийцы и вавилоняне называют Бенну, объясняет Арбелль.

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Эпилепсию Бенну, которая является одной из болезней, описанных в тексте 2700-летней давности, боялись в древнем Ираке; Симптомы включали судороги, потерю сознания или здравомыслие, а в некоторых случаях пациенты кричали подобно козе.

"В тексте также говорится, что демон действовал от имени лунного бога Сина, когда он причинил человеку эпилепсию. Поэтому ассирийцы и вавилоняне верили, что существует связь между луной, эпилепсией и безумием. В следующие тысячелетия эта идея получила широкое распространение и в нашей части мира, и его все еще можно обнаружить в слове «лунатик». Другими словами, взгляды на болезни, диагнозы и методы лечения в ранних цивилизациях оказали значительное влияние на последующее восприятие болезнь, даже в недавней истории", - говорит Троэльс Панк Арбелль.

Напомним, ранее сообщалось, что было расшифровано древнее демоническое проклятие.