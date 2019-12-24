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Неизвестные выбросы серьезно повредили озоновый слой

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Зарегистрирован выброс трихлорфторметана в атмосферу.
Озоновый слой над Антарктидой серьезно поврежден
Озоновый слой над Антарктидой серьезно поврежден
sciencedebate2008.com

Повышение концентрации трихлорфторметана (ХФУ-11) в атмосфере серьезно сказалось на восстановлении озонового слоя над Антарктидой. Как сообщают специалисты из Лидского университета (Великобритания), повышение уровня ХФУ-11 повредило восстановлению озона на десятилетия. 

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Так как производство ХФУ-11 ограничено с 1987 года Монреальским протоколом, выбросы могли произойти на неизвестном предприятии в Китае. Увеличение концентрации трихлорфторметана было замечено в 2018 году. 

По подсчетам ученых, если немедленно прекратить производство ХФУ-11, уже ко второй половине столетия уровень озона вернется к отметкам 1980 года. При таком же  производстве трихлорфторметана восстановление слоя затянется еще на 18 лет.

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Теги: озоновый слой, Антарктида, Китай
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