Известный ученый рассказал о возможности путешествовать во времени
Для путешествия во времени нужно создать червоточину, позволяющую переносить объект сквозь Землю.
Так считает профессор физико-математических наук Брайан Кокс, и он уверен, что она никак не противоречит Теории относительности Эйнштейна.
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Все, что вам нужно сделать, это указать, куда вам нужно переместить материал и какие вещи вы бы там разместили, чтобы геометрия складывалась нужным образом. Вы можете записать эту геометрию, она называется геометрией привода основы, ее описание есть в учебниках.
Возникает вопрос, какого рода вещи вы бы на самом деле поместили в реальную вселенную, чтобы заставить ее искажаться таким образом. Обычно это тот тип вещей, которых не существует, но у них есть свойства. Это тот тип материи, который обладает свойствами, которых мы не можем найти в природе.
Но вы все еще можете написать геометрию, используя теорию Эйнштейна, поэтому геометрия существует, и вы можете делать вычисления и видеть привод варпа и строить червоточину, чтобы соединить отдаленные области вселенной, которую вы могли бы использовать в качестве машины времени.
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Потом Кокс рассказал, как это позволит путешествовать через Землю.
Вы можете делать все это в теории, но в природе у вас должны быть подходящие вещи, чтобы сделать это. Это обычно странные вещи (которых у нас нет), вещи с отрицательным давлением или что-то в этом роде, вещи с физическими свойствами, которые просто достаточно причудливы, чтобы заставить геометрию стать реальной.
Червоточина нужна для того, чтобы вы, например, могли попасть из Австралии в Лос-Анджелес, проложив путь сквозь Землю. Для этого нам понадобится теория Эйнштейна. Однако что с нами произойдет во время путешествия?
Все указывает на то, что червоточина станет нестабильной в тот момент, когда мы попытаемся что-то переместить через нее. Сегодня большинство физиков думают, что даже если бы даже червоточины бы и существовали, то были бы нестабильны. Возможно они исчезнут в тот самый момент, когда вы попытаетесь передать информацию через них.
Брайан Кокс объясняет, что, чтобы понять такой способ, нужна лишь квантовая теория гравитации. Но дело в том, что человечество еще не освоило ее. Хоть теоретическая основа Эйнштейна и верна, мы просто не можем путешествовать из-за малых знаний в квантовой теории. Также неизвестно, как сохранить червоточины в стабильном состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявили, что путешествие во времени возможно в мультивселенной.
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