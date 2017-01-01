Известный ученый рассказал о возможности путешествовать во времени

Физик Брайан Кокс объяснил, как можно путешествовать через червоточины.

Путешествие во времени возможно через червоточины

Для путешествия во времени нужно создать червоточину, позволяющую переносить объект сквозь Землю.

Так считает профессор физико-математических наук Брайан Кокс, и он уверен, что она никак не противоречит Теории относительности Эйнштейна.

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Все, что вам нужно сделать, это указать, куда вам нужно переместить материал и какие вещи вы бы там разместили, чтобы геометрия складывалась нужным образом. Вы можете записать эту геометрию, она называется геометрией привода основы, ее описание есть в учебниках.

Возникает вопрос, какого рода вещи вы бы на самом деле поместили в реальную вселенную, чтобы заставить ее искажаться таким образом. Обычно это тот тип вещей, которых не существует, но у них есть свойства. Это тот тип материи, который обладает свойствами, которых мы не можем найти в природе.



Но вы все еще можете написать геометрию, используя теорию Эйнштейна, поэтому геометрия существует, и вы можете делать вычисления и видеть привод варпа и строить червоточину, чтобы соединить отдаленные области вселенной, которую вы могли бы использовать в качестве машины времени.

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Потом Кокс рассказал, как это позволит путешествовать через Землю.



Вы можете делать все это в теории, но в природе у вас должны быть подходящие вещи, чтобы сделать это. Это обычно странные вещи (которых у нас нет), вещи с отрицательным давлением или что-то в этом роде, вещи с физическими свойствами, которые просто достаточно причудливы, чтобы заставить геометрию стать реальной.



Червоточина нужна для того, чтобы вы, например, могли попасть из Австралии в Лос-Анджелес, проложив путь сквозь Землю. Для этого нам понадобится теория Эйнштейна. Однако что с нами произойдет во время путешествия?



Все указывает на то, что червоточина станет нестабильной в тот момент, когда мы попытаемся что-то переместить через нее. Сегодня большинство физиков думают, что даже если бы даже червоточины бы и существовали, то были бы нестабильны. Возможно они исчезнут в тот самый момент, когда вы попытаетесь передать информацию через них.

Брайан Кокс объясняет, что, чтобы понять такой способ, нужна лишь квантовая теория гравитации. Но дело в том, что человечество еще не освоило ее. Хоть теоретическая основа Эйнштейна и верна, мы просто не можем путешествовать из-за малых знаний в квантовой теории. Также неизвестно, как сохранить червоточины в стабильном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявили, что путешествие во времени возможно в мультивселенной.