В России сделали операцию таракану

Тараканиха не могла родить и ей помогли.

В Красноярске, Россия, ветеринарам пришлось сделать операцию таракану. Владелец таракана-архимандрита заявил, что его питомица не может разродиться и обратился в клинику.

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“К нам поступил звонок, что таракан рожает и не может разродиться. Самка родила, хозяин говорит, 10−20 штук, но, к сожалению, капсула, в которой хранится оотека, не ушла. Мы решили оперировать, удалили капсулу. Уникальность операции в том, то это самый первый случай операции на тараканах, в Красноярске никто ранее их не оперировал. Основная сложность была в том, что животное мелкое и маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врачу и ассистенту пришлось дышать этим наркозом“, - рассказала ветеринар Дания Пух, проводившая операцию.

Таракан-архимандрит водится в лесах Южной Америки. При этом этот вид тараканов - живородящий. Обычно насекомое живет два года, принося за это время всего два потомства.

Сейчас таракан уже находится у хозяина дома, но потомства больше иметь не сможет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили секрет живучести тараканов.