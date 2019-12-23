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В России сделали операцию таракану

Комментариев: 7
Тараканиха не могла родить и ей помогли.
Таракан-архимандрит
Таракан-архимандрит
ucrazy.ru

В Красноярске, Россия, ветеринарам пришлось сделать операцию таракану. Владелец таракана-архимандрита заявил, что его питомица не может разродиться и обратился в клинику.

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“К нам поступил звонок, что таракан рожает и не может разродиться. Самка родила, хозяин говорит, 10−20 штук, но, к сожалению, капсула, в которой хранится оотека, не ушла. Мы решили оперировать, удалили капсулу. Уникальность операции в том, то это самый первый случай операции на тараканах, в Красноярске никто ранее их не оперировал. Основная сложность была в том, что животное мелкое и маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врачу и ассистенту пришлось дышать этим наркозом“, - рассказала ветеринар Дания Пух, проводившая операцию.

Таракан-архимандрит водится в лесах Южной Америки. При этом этот вид тараканов - живородящий. Обычно насекомое живет два года, принося за это время всего два потомства.

Сейчас таракан уже находится у хозяина дома, но потомства больше иметь не сможет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили секрет живучести тараканов.

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Теги: тараканы, операция, Россия
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  23.12.2019, 15:41
Оценка:  0
гость
Конченные кацапы. У вас тайги уже нет. Там хозяин, родом из Шаолиня. Сделайте еще операцию по пересадке глаза и таракан заговорит.
гость  (аноним)  23.12.2019, 15:39
Оценка:  +1
гость
Это колоссальный удар по престижу американской науки!
Это достойный ответ Рашки на козни дедушки Трампа, который, одним росчерком китайской шариковой ручки, остановил строительство "северного" и "южного" потока!
гость  (аноним)  23.12.2019, 15:24
Оценка:  +1
гость
О-о-о!!!
Великие достижения московитов в медицине?
Аналогов в мире нет?
К слову. Окурок проехался не дрезине по крымскому мосту!
Судя по холуйскому, раболепскому пердежу кацапских СМИ - событие космического масштаба!
Быдло тупорылое
Meritus    23.12.2019, 15:22
Оценка:  +3
Meritus
Тарган кремлівський.
гость  (аноним)  23.12.2019, 15:14
Оценка:  +2
гость
А НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, ЗАЧЕМ ЭТО МОСКОВИТСКОЕ ГОВНО?
ПУСТЬ МОСКОВИТЫ, МАССОВО, СДЕЛАЮТ СЕБЕ ЛОБОТОМИЮ, УЕ.Б.АНЫ КОНЧЕННЫЕ
гость  (аноним)  23.12.2019, 15:11
Оценка:  +3
гость
БМ, вы еб...нутые на голову?
Нахера нам говно-новости из кацапстана?
Нам НАСРАТЬ на кацапстан!
Мы не хотим ничего знать, видеть, слышать про этих генетических выблядков!
Будь они сто раз прокляты!!!
МонШер    23.12.2019, 15:04
Оценка:  0
МонШер
Спасибо ВВП! И тут наладил!
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