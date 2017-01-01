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Интересный факт дня: Забывчивость зависит от времени суток

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Мы чаще забываем что-то с утра.
Чаще всего мы забываем перед пробуждением
Чаще всего мы забываем перед пробуждением
freepik.com

Согласно исследованиям, запоминание и воспоминание зависит от времени суток. Опыт на лабораторных мышах показал, что обнаруженный у них ген, влияет на восстановление памяти в разное время суток. Этот ген заставляет грызунов больше всего забывать после того, как они просыпаются. 

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В эксперименте участвовали здоровые мыши, и грызуны без белка BMALI 1, который отвечает за извлечение воспоминаний.

На первом этапе ученые дали мышам изучать новый объект. На втором этапе наблюдали, как долго мыши взаимодействовали с объектом, который видели на первом этапе. Так выяснилось, что на втором этапе мыши меньше взаимодействовали с объектом, потому что видели его и запомнили. Потом решили проверить память, показывая им объект в разное время суток.

Выяснилось, что вечером мыши хорошо помнили объект, а утром нет. При этом стало понятно, что белок BMALI 1 даже у здоровых грызунов есть в различных концентрациях, которая зависит от времени суток. И его уровень самый низкий перед пробуждением. 

Напомним, ранее мы выяснили, что человек должен жить только 38 лет.

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Теги: интересные факты, память
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