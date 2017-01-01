Европейский спутник заснял марсианский кратер в снегу
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало марсианские фото, сделанные зондом Trace Gas Orbiter.
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Край этого богатого льдом кратера освещает ранний утренний солнечный свет в высоких северных широтах Марса. Снимок сделан 26 октября 2019 года.
На этом фото изображен простой чашеобразный кратер шириной 7 км. Солнечный свет, падающий на ледяные отложения на северных стенах кратера, делает лед очень ярким. Лед заполняет большую часть дна кратера и покрывает часть окружающей местности. Масштаб указан на изображении.
Также были опубликованы другие фото, сделанные Trace Gas Orbiter.
Напомним, ранее сообщалось, что Mars Express заснял гигантский кратер на Марсе.
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