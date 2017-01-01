Астрономы нашли ватные планеты

Их плотность - ниже 0,1 грамма на кубический сантиметр.

Астрономы обнаружили супер-легкие миры - 15 планет, где плотность чрезвычайно низкая.

Подробно изучены три молодые планеты на расстоянии около 2600 световых лет от нас. При этом они размером с Юпитер, но имеют менее одного процента его массы.

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Такие планеты имеют чрезвычайно низкую плотность - ниже 0,1 грамма на кубический сантиметр. В заявлениях для прессы текстура этих планет сравнивалась с сахарной ватой.

"Это пример того, как разнообразны экзопланеты в целом. У нас есть возможность изучать миры, которые сильно отличаются от Земли, но они также помещают планеты в нашей собственной Солнечной системе в более широкий контекст", - заявил ученый Захори Берта-Томпсон из Университета Колорадо в Боулдере (UC Boulder).

Три планеты, вращающиеся вокруг звезды под названием Kepler 51, были открыты в 2012 году, но только в 2014 году была обнаружена их странно низкая плотность. Теперь, используя наблюдения, сделанные с помощью космического телескопа Хаббла, группа астрономов раскрыла, что происходит с атмосферой планет.

Таким образом, они обратились к компьютерному моделированию, чтобы увидеть, какие атмосферные условия могут производить очень низкую плотность, и в тоже время быть непрозрачными. И лучше всего оказалась атмосфера, представляющая собой смесь водорода и гелия с метановым слоем.

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Команда также обнаружила, что эти атмосферы просачиваются в космос с огромной скоростью. Это, по их словам, может объяснить, почему подобные планеты так редки.

Поскольку эти странные "пуховые" планеты настолько молоды, их состояние может стать временной стадией развития, а конечная планета может быть чем-то гораздо более ожидаемым — мини-Нептун, самый распространенный тип планеты в галактике.

"Большая часть их странностей объясняется тем фактом, что мы видим их в то время, когда они развивались", - добавил Берта-Томпсон.

Исследование будет опубликовано в The Astronomical Journal и доступно на arXiv.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли нереальную планету.